Waldo Wolff le respondió al arzobispo de Buenos Aires: “Se equivoca García Cuerva, la gente del barrio nos pide seguridad”

El rol de las fuerzas de seguridad en los barrios vulnerables y el ordenamiento del espacio público se consolidaron como ejes centrales de la agenda política actual, tensionando la relación con los sectores eclesiásticos que alertan sobre la situación social. Ante este panorama, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el legislador Waldo Wolff respaldó firmemente la gestión de Jorge Macri y le respondió al arzobispo porteño manifestando que “se equivoca García Cuerva, la gente del barrio nos pide seguridad”.

El licenciado en administración de empresas, dirigente comunitario y político argentino perteneciente a Propuesta Republicana (PRO), Waldo Wolff, es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de asumir su banca en la Legislatura porteña, desarrolló una visible trayectoria pública como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2022. Se volcó a la gestión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, desempeñándose primero como secretario de Asuntos Públicos bajo la jefatura de Horacio Rodríguez Larreta y luego como ministro de Seguridad al inicio de la gestión de Jorge Macri, cargo que ocupó hasta marzo de 2025. Antes de su ingreso a la política partidaria, Wolff tuvo un pasado como arquero de fútbol profesional en el ascenso argentino y ejerció una activa labor institucional en la comunidad judía, llegando a ocupar la vicepresidencia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

¿Cuál es su opinión sobre los dichos de Martín Menem, quien afirmó que el PRO está en retirada y que una candidatura de Mauricio Macri solo beneficiaría al kirchnerismo?

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La definición del PRO la toma el PRO y entiendo que provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene estatus provincial desde 1994, la provincia de Chubut y la provincia de Entre Ríos van a tener candidatos. Vamos a presentar candidatos en 150 de las ciudades más importantes del país.

Así que nosotros nos definimos por la propuesta propia, más allá de las opiniones, entre ellas la que usted citó recién. Eso es lo que somos y después cada uno tiene derecho a decir lo que quiere.

¿Se imagina, Waldo, una candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027?

No, eso es una pregunta que tiene que hacerle a él. Lo que sí me imagino es una propuesta propia y está bien, es parte de la democracia. Nosotros no nos enojamos cuando, por ejemplo, alguien intenta competir en la Ciudad de Buenos Aires.

No me enojo porque, además de ser del PRO, soy demócrata y me parece que está bien que tengan derecho a competir. Si no, me arrogaría defectos que combatimos desde la oposición cuando nos tocó ocupar ese lugar.

No sé si va a ser Mauricio, eso es muy personal. Encarar un proyecto presidencial es una decisión muy fuerte porque él ya fue presidente. Ahora, me parecería bárbaro si él quiere hacerlo y nosotros vamos a tener una propuesta propia.

Cuando se refería a los que compiten en la Ciudad de Buenos Aires, ¿hablaba del caso de Horacio Rodríguez Larreta o de indicios en ese sentido de Patricia Bullrich?

Todos tienen derecho. ¿Quién soy yo para decirle a Patricia Bullrich, con su trayectoria, o a Horacio Rodríguez Larreta, con la de él? Después a uno puede gustarle más uno u otro.

Pero me parece que hablaría mal de mí, de usted y de cualquiera que se considere parte del sistema democrático decirle a alguien: “Vos no podés competir”. No está bien eso. Me parece bien que compitan. Ganémosles, convenzamos a la gente desde nuestro lugar, pero no enojarnos porque compitan.

Además, hay otra cosa. Si estoy tan convencido de que soy mejor, ¿cuál es el problema de que otro compita? Y si estoy tan convencido de que el otro no mide, ¿por qué me enojo tanto de que compita?

Ayer el arzobispo de Buenos Aires criticó el operativo realizado en distintos barrios populares de la ciudad. Usted fue ministro de Seguridad de los primeros dos años de Jorge Macri. Me gustaría su opinión sobre ese operativo y sobre los dichos de Jorge García Cuerva.

Yo fui ministro de Seguridad de los primeros dos años de Jorge Macri. Pero no voy a confrontar con García Cuerva. Tengo enorme respeto, enorme afecto y siempre tuve mucho diálogo con él.

Entiendo la posición del arzobispo en su comunicación, pero yo creo que cuando la ley entra en un barrio popular, justamente el Estado está presente. Y quienes nos piden que entremos, son la enorme mayoría de los habitantes de esos barrios, porque la enorme mayoría son honestos. Si no entramos, empieza a imperar la ley de la selva y el puntero es el que manda, cobra peaje y demás.

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Hemos compartido muchas acciones y actividades con el arzobispo García Cuerva y entiendo que lo que él dice ratifica nuestra posición. Por ahí deberíamos conversar para que esto no sea noticia, porque los dos estamos diciendo lo mismo.

Un barrio donde hay cámaras de televisión, colegio, una sala de salud, un policía y no un puntero, es un lugar donde el Estado entra. Y eso es lo que está haciendo Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, en una línea que lleva 20 años y que hoy tiene su conducción, con la que coincido plenamente.

Hablé de los últimos dos años de Horacio Rodríguez Larreta en vez de los primeros dos de Jorge Macri. ¿Usted encuentra diferencias? ¿Horacio Rodríguez Larreta no lo hubiera hecho?

Respeto mucho su posición periodística. Hoy conduce Jorge Macri y Horacio no lo hizo. No lo hizo y hoy lo está haciendo Jorge Macri. Yo quiero terminar, por lo menos desde mi lugar, con esa dicotomía.

Cada uno hace cuando le toca y todos en la vida tenemos un debe y un haber.

Hoy Jorge Macri está haciendo un trabajo enorme en la Ciudad de Buenos Aires para recuperar el orden y la ciudad está recuperando el orden. No tenemos más piquetes, no tenemos más manteros ni más tomas de casas. Se han devuelto muchas viviendas y donde hay una casa tomada generalmente hay narcomenudeo, muchas veces gente viviendo en niveles de inseguridad enormes, sin salud ni higiene, y vecinos que se quejan.

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Hoy estamos haciendo un trabajo de ordenamiento de la ciudad en todos los aspectos. Se nota. Usted recuerda lo que era caminar por Once y Flores, o lo que eran los cortes de calle. Hoy eso ya no está y cualquier casa tomada era el terror del barrio. Así que sí, hoy la gestión de Jorge Macri tiene esa línea y se ve claramente.

MV