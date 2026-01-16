No sorprende la conclusión central del más reciente relevamiento sobre personas en situación de calle hecho en CABA: la situación social no es nada fácil. En concreto, el censo comprobó que el número de personas durmiendo en la vía pública es similar al de los últimos meses y años anteriores. Pero hubo un aumento de Personas en Situación de Calle (PSC). “Por suerte, esta situación de vulnerabilidad fue contenida casi en su totalidad”, afirmó Gabriel Mraida, ministro de desarrollo humano y hábitat del GCBA

Esta -y otras cifras y tendencias- surgieron durante una charla de prensa a la que asistió PERFIL y que difundió la información recopilada por el equipo del Observatorio de Desarrollo Humano de la ciudad.

Ya hay 11.892 personas en situación de calle en CABA, según el último censo de las ONG especializadas

Del informe surge que censaron en la vía pública a 1.613 personas y esto es sólo un 3% más que el mismo dato recopilado en mayo del 2025. El total de personas censadas en los dispositivos sociales porteños, fue de 3.563, un 20% más en relación a mayo pasado. Así, según Mraida, el 91% del incremento crecimiento (598 personas) se registró en los Centros de Inclusión Social y el 6% (39 personas) de ese crecimiento fue en Vía Pública. Lo que indica que la contención social logró dar una respuesta adecuada.

Tendencias en situaciones de vulnerabilidad

Según Mraida, en los últimos meses aumentó la tasa de permanencia de las personas dentro los Centros de Inclusión Social. Y eso hizo que también aumentara la escolaridad, la formación y el trabajo. Al mismo tiempo, las políticas adoptadas por los organismo de actividad social de la Ciudad lograron que en el censo de noviembre pasado se registrara “la menor cantidad de niños que duermen en calle desde que la Ciudad realiza este relevamiento hace ya varios años”.

En cuanto a la distribución, el 68,8% de los encuestados se encontraban dentro de alguno de los Centros de Inclusión Social. Del otro lado, un 31,2% de las PSC estaban en vía pública (calles, veredas, plazas, parques, bocas de subte, estaciones de transporte público, iglesias, guardias de hospitales, etc).

Las áreas más “pobladas” por esta condición están en el centro porteño. El 34% de las PSC se encontraban en los límites de la Comuna 1. Si se suma los registrados en la Comuna 3 (también en el área central), se alcanza a la mitad de toda la población censada.

Quienes son las personas en situación de calle

Entre las características que encontró el Censo, es que la mayoría de las PSC (el 83%) son varones, de entre 18 y 60 años y apenas el 14% mujeres. Por otra parte, un alto porcentaje es migrante interno. Cuando se les pregunta donde nacieron, el 31,9% afirma haberlo hecho en la ciudad, mientras que casi el 70% es de provincia, especialmente la de Buenos Aires.

Por otra parte, también se ve que el problema es de larga data: el 70 % de la gente que “vive” en la en vía pública dijo permanecer en dicha situación “desde hace más de un año”.

Menores institucionalizados

Una de las conclusiones del trabajo es que gracias a los operativos y políticas de contención viene cayendo -en forma sostenida- la cantidad de menores de 18 años de edad en situación de calle. Del 3,3% que se encontraron en el 2022 al 0,6% de noviembre pasado.

Motivos para estar en la calle

Cuando los censistas del Ministerio indagaron sobre “los motivos principales por los que considera que se encuentra en situación de calle”, un 42% afirmó que se debe a problemas laborales o económicos y un 33,9% a por conflictos familiares. Un 7 % consideró que se debe a sus problemas de salud y un 12,8% a otros motivos. Todos estos números son muy similares a los registrados en censos anteriores.

Más llamadas de auxilio al 108

La problemática de las personas vulnerables, en situación de calle, sigue vigente y -posiblemente- en aumento, tal como sugiere también el análisis de las llamadas de los vecinos que presencian estas necesidades al número de asistencia telefónica: 108. De acuerdo a los registros de Mraida, estas llamadas aumentaron un 40%. “Hoy, en promedio, a lo largo del año registramos unos 800 llamados diarios por estas situaciones”.

El responsable de la política social porteña resume que “el aumento de personas en situación de calle en la Ciudad se debe -sobre todo- a tres factores”:

Tras la pandemia del Covid y lo que generó socialmente, crecieron significativamente las situaciones de adicciones y las problemática de salud mental en la población;

del Covid y lo que generó socialmente, crecieron significativamente las situaciones de adicciones y las problemática de salud mental en la población; Los tradicionales problemas de fragilidad y altibajos económicos del país, que se mantienen a lo largo de décadas

y altibajos del país, que se mantienen a lo largo de décadas La falta de respuesta a esta temática por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires que no tiene una política global para estas situaciones.

Lo que viene

Si bien, según el ministro, “los desafíos más importantes a encarar en estos grupos siguen siendo los problemas de la salud mental y la adicciones; el restablecimiento de los vínculos familiares rotos y la cuestión metropolitana, también tenemos resultados positivos de nuestros programas”. En efecto, recordaron que, en los últimos años, 1.300 personas egresaron de estos espacios con un trabajo; contabilizan a 384 niños escolarizados y alrededor de 800 personas que pasaron por diferentes cursos de formación.