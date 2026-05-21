Jorge Macri anunció cambios para choferes de aplicación y taxis: una por una, las 18 modificaciones

El Gobierno de la Ciudad avanzó con una reforma que modifica el esquema actual del transporte privado de pasajeros. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó un paquete de medidas que se instrumentará mediante decretos, resoluciones y un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura.

La decisión introduce nuevas obligaciones para quienes manejan a través de plataformas como Uber, Cabify y DiDi, pero al mismo tiempo elimina costos y requisitos administrativos que hasta ahora recaían sobre el sector de taxis. Según explicaron desde la Ciudad, el objetivo es establecer un sistema con mayores estándares de seguridad y un marco operativo más flexible.

Jorge Macri anunció cambios para choferes de aplicaciones y taxis

Del anuncio participaron representantes del Sindicato de Taxistas y de las compañías de aplicaciones de viajes. También estuvieron presentes el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte de la Ciudad, Guillermo Krantzer.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo viajar más barato en subte: las opciones de reintegro con código QR y tecnología NFC

Actualmente, el servicio de taxis porteño funciona bajo las disposiciones previstas en el Título XII de la Ley 2.148, correspondiente al Código de Tránsito y Transporte. Desde la administración local señalaron que el sistema vigente acumulaba procedimientos fragmentados, con renovaciones, verificaciones y habilitaciones que debían realizarse por separado y con distintos costos asociados.

Cambios en los taxis: qué modificaciones anunció el Gobierno porteño

Entre las modificaciones previstas aparece la posibilidad de prestar servicio con vehículos de mayores dimensiones, de hasta ocho plazas incluyendo al conductor, lo que permitirá incorporar modelos familiares o camionetas. También se reducirá la capacidad mínima requerida de pasajeros de cinco a cuatro ocupantes, una modificación que habilitará el uso de vehículos más pequeños y de menor costo operativo.

Asimismo, dejarán de exigirse determinadas condiciones actualmente contempladas por la normativa. Entre ellas figuran la capacidad mínima del baúl o compartimiento de carga y algunas condiciones aplicables a unidades accesibles.

La reforma también elimina requisitos vinculados con trámites administrativos. Ya no será necesaria la intervención de un escribano público para formalizar transferencias de licencias, ni la presentación de constancias de radicación o de vinculación obligatoria con BA Taxi.

El cansancio dignifica: cuando naturalizamos tener varios trabajos

Tampoco seguirán vigentes disposiciones que, según señalaron desde la Ciudad, habían quedado prácticamente sin aplicación efectiva. Entre ellas aparecen los turnos fijos obligatorios, el uso de credenciales físicas —que podrán pasar a formato digital— y una exigencia poco difundida relacionada con la utilización de camisa por parte de los conductores.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 17.000 licencias de taxis activas

La eliminación definitiva de algunos costos y tasas requerirá tratamiento legislativo. Allí se incluyen aranceles por transferencias, renovaciones de licencias y otras modificaciones administrativas aplicadas al servicio de taxis.

Uber, Cabify y DiDi: los nuevos requisitos para los conductores de aplicaciones

Para los vehículos utilizados mediante plataformas digitales se exigirá contar con la Verificación Técnica Vehicular vigente y una cobertura específica diseñada para este tipo de servicios, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Algunas compañías ya ofrecen coberturas destinadas a pasajeros transportados mediante aplicaciones.

El cambio central estará dirigido a los conductores. A partir de la nueva regulación los choferes de aplicaciones deberán contar con licencia profesional, una condición que implicará además tener más de 21 años. Hasta ahora esa exigencia no formaba parte del esquema vigente en la Ciudad, aunque sí existe en otros mercados internacionales.

La implementación prevé un período de adecuación de 90 días a partir de la publicación oficial de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial. El texto normativo ya fue firmado y podría entrar en vigor desde este viernes.

Docente universitario que es chofer de una aplicación: "La precarización laboral es absoluta"

“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Jorge Macri.

El jefe de Gobierno añadió: “La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.

A partir de ahora los choferes de aplicaciones deberán tener licencia de conducir profesional

Las declaraciones se producen sobre un conflicto que atraviesa más de una década desde la llegada de Uber a la Ciudad de Buenos Aires. Durante los primeros años se sucedieron protestas, reclamos y episodios de fuerte tensión con taxistas. Con el paso del tiempo, parte de esa resistencia disminuyó y numerosos conductores incorporaron las plataformas para complementar su actividad laboral.

Tarjeta SUBE en mayo de 2026: cómo obtener el descuento del 55% en el valor del boleto

Según cifras oficiales, actualmente existen unas 17.000 licencias de taxis activas en territorio porteño.

Desde Uber señalaron haber "sido transparentes con la comunidad sobre lo que ofrece cada uno de los productos disponibles en la app, y con ese mismo espíritu abordaremos los lineamientos de la Secretaría de Transporte".

La empresa agregó: "La seguridad, la transparencia y el acceso son pilares de nuestro compromiso con quienes eligen Uber. Vamos a incorporar las pautas de la Secretaría de Transporte de forma clara para usuarios y conductores, manteniendo nuestro foco en ofrecer opciones de movilidad confiables y oportunidades económicas flexibles".

Mucho más que subsidios: cuál es el verdadero problema del transporte en el AMBA

Todos los cambios para taxis

- Se habilitará el uso de vehículos de hasta 8 plazas (incluido el conductor).

- La capacidad mínima exigida bajará de 5 a 4 personas, lo que permitirá utilizar autos más pequeños y económicos.

- Se eliminará la exigencia de una capacidad mínima de baúl o espacio de carga.

- Se modificarán requisitos vinculados a los vehículos accesibles, incluyendo el límite máximo de plazas permitido.

- Ya no será obligatorio recurrir a un escribano público para formalizar transferencias de licencias.

- Se eliminará la obligación de presentar constancia de radicación.

- Se quitará la exigencia de vinculación obligatoria a BA Taxi.

- Dejarán de existir los turnos fijos obligatorios.

- Las credenciales físicas podrán reemplazarse por versiones digitales.

- Se eliminará la obligación de utilizar camisa o uniforme para los conductores.

- Se darán de baja las tasas de transferencia de licencias.

- Se eliminarán costos de renovación y transferencia de licencias.

- Se quitarán las tasas vinculadas a altas, bajas y otras modificaciones administrativas de conductores.

Todos los cambios para choferes de Uber, Cabify y DiDi

- Los vehículos deberán tener la VTV vigente.

- Será obligatorio contar con un seguro específico para transporte por aplicaciones.

- Los conductores deberán tramitar una licencia profesional.

- La licencia profesional implicará una edad mínima de 21 años.

Habrá un plazo de adecuación de 90 días desde la publicación oficial de la norma.

NG