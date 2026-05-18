La tarifa de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió una nueva suba a partir de este lunes 18 de mayo, que afecta a miles de usuarios que utilizan a diario los medios de transporte público. En este marco, el beneficio de la Tarifa Social SUBE permite obtener un descuento del 55% en el valor del boleto. La medida apunta a aliviar el impacto al bolsillo para los ciudadanos y alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

En el AMBA las tarifas mínimas de micros presentan valores reducidos para aquellos pasajeros que tengan registrada la ayuda económica que se aplica en el costo final de los viajes. El monto del pasaje mínimo común es de $520, mientras que con Tarifa Social SUBE será de $234.

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En los tramos más largos, el descuento también impacta de manera considerable, permitiendo ahorrar cientos de pesos por día en traslados cotidianos.

Tarjeta SUBE mayo 2026: cómo obtener el descuento del 55% en el valor del boleto

La Tarifa Social SUBE: cómo tramitar el descuento del 55%

Para obtener el beneficio del 55% de descuento en el valor del boleto, los usuarios deben contar con una tarjeta SUBE registrada a su nombre. El trámite puede realizarse de manera digital o presencial.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a SUBE Oficial. Crear una cuenta o iniciar sesión con los datos personales. Registrar la tarjeta SUBE. Verificar si el beneficio social aparece habilitado. Activar la Tarifa Social apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o utilizando la aplicación SUBE con tecnología NFC.

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Quiénes pueden acceder al descuento del 55%

La Tarifa Social SUBE está disponible para personas que formen parte de alguno de los siguientes grupos:

- Jubilados y pensionados.

- Personal del trabajo doméstico.

- Veteranos de la Guerra de Malvinas.

- Monotributistas sociales.

- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

- Beneficiarios de la Asignación por Embarazo.

- Titulares del programa Progresar.

- Personas que cobran Potenciar Trabajo.

- Beneficiarios de pensiones no contributivas.

- Titulares de programas sociales nacionales y provinciales.

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Tarifa Social SUBE

El descuento puede utilizarse en líneas de colectivos, trenes y servicios de transporte público que operan con el sistema SUBE en las ciudades adheridas.

En el caso de los trenes metropolitanos, la rebaja también se aplica sobre las tarifas vigentes y puede combinarse con el sistema de Red SUBE para obtener descuentos adicionales en viajes encadenados.

PM/ff