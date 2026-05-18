Las tarifas de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un nuevo incremento a partir de este lunes 18 de mayo. El boleto mínimo de colectivo experimentó una suba del 2%, mientras que el pasaje de los trenes metropolitanos escaló un 18%.

El nuevo cuadro tarifario ubicó el valor del pasaje mínimo de colectivo en $714 para los usuarios con SUBE registrada, $321 para quienes accedan a la Tarifa Social y a $1.428 con SUBE sin registrar. Por su parte, el boleto de tren pasó a costar $310 para aquellos con SUBE registrada y $1.100 para los no registrados.

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La medida se justificó con la premisa de reducir las partidas destinadas a subsidios estatales y actualizar los costos operativos que afrontan las compañías prestadoras del servicio. La decisión de aplicar los incrementos a mitad de mes obedeció a una estrategia fiscal específica orientada a morigerar el impacto de la suba sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.

Las variaciones en los combustibles, como el incremento del 1% aplicado por YPF a principios de mayo antes de congelar sus pizarras por 45 días, sumaron presión sobre la estructura de costos del sector en las últimas semanas.

El descontento en el ámbito empresarial persistió a pesar de las autorizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo. Representantes de las cámaras que aglutinan a las líneas de colectivos indicaron que el incremento del 2% mensual se ubicó por debajo del ritmo inflacionario, lo que profundizará el desfinanciamiento del sector.

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El flujo de unidades en las calles reflejó estas fricciones financieras; mediciones académicas de la Universidad de Buenos Aires arrojaron que la circulación de colectivos en la región metropolitana registró caídas de hasta el 40% a causa del encarecimiento del gasoil y los retrasos en las transferencias de los fondos públicos.

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La obligatoriedad de la tarjeta SUBE debidamente registrada se mantuvo como el único mecanismo válido para acceder a las tarifas subsidiadas de $714 en colectivos y $310 en ferrocarriles. Para aquellos pasajeros que utilizaron tarjetas de pago sin nominar, el valor de los pasajes se duplicó de forma automática.

En relación con el sistema ferroviario, en los servicios metropolitanos (líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza) el boleto mínimo de tren con SUBE registrada pasará de los $280 actuales a $310. Para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada, la tarifa será el doble, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1.100 en cualquier tramo.

La disparidad tarifaria entre el AMBA y las capitales provinciales continuó ampliándose a raíz de la centralización de los subsidios en la región capitalina. Ciudades como Córdoba, Rosario y Santa Fe sostuvieron valores para el pasaje urbano que superaron con holgura los mil pesos.

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La Secretaría de Transporte a cargo del Ministerio de Economía confirmó que también se aplicarán nuevas actualizaciones en los meses siguientes: a partir del 15 de junio, los boletos de colectivo tendrán un aumento del 2% ($728) y el 15 de julio otro 2% ($742).

Por su parte, los trenes incrementarán las tarifas el primer día de cada mes: 15% en junio ($379), 13% en julio ($428), 12% en agosto ($480) y 10% en septiembre ($528).

"Cabe recordar que se mantienen vigentes la Tarifa Social Federal, con un descuento del 55% para grupos vulnerables, y el sistema Red SUBE, que otorga benefi cios por combinación de transporte. Las personas que aún no tengan registrada su tarjeta SUBE podrán hacerlo a través de la web de SUBE, la App SUBE o en los Centros de Atención SUBE. Registrar la tarjeta permite acceder a descuentos, recuperar el saldo en caso de pérdida o extravío y contar con una tarifa diferencial", anunció el Gobierno.