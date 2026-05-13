El saldo negativo de la tarjeta SUBE vuelve a estar en el centro de la escena en mayo de 2026, en el marco del aumento escalonado en trenes y colectivos en el AMBA oficializado por el Gobierno nacional a través de la Resolución 26/2026. Las subas en el boleto comenzarán a regir a partir del próximo lunes 18 de mayo y los usuarios se preparan para recurrir al mecanismo del “crédito de emergencia” para poder viajar diariamente.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, los valores mínimos de los micros nacionales en el Área Metropolitana de Buenos Aires quedarán divididos según la distancia recorrida y si el pasajero cuenta o con la tarjeta registrada del Sistema Único de Boleto Electrónico.

El Gobierno definió aumentos escalonados para colectivos y trenes: cómo quedan las tarifas hasta septiembre

Actualmente, el saldo negativo disponible se ubica en los $1.400 para colectivos y subtes. En tanto que, en la mayor parte de las líneas de trenes del AMBA, el límite es de $650. En la línea Urquiza, en tanto, el monto permitido continúa en $480 debido al proceso de actualización tecnológica de los molinetes.

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El esquema de suba de tarifas en el sistema de transporte público prevé incrementos mensuales para colectivos nacionales hasta julio y para los servicios ferroviarios metropolitanos, regionales y de larga distancia hasta septiembre.

Desde la cartera nacional, el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, sostuvo que el esquema tarifario “busca sostener la operatividad del sistema con una actualización gradual que permita reducir la dependencia de subsidios sin generar un impacto abrupto sobre los pasajeros”.

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Cuánto valdrá el boleto con y sin SUBE registrada a partir del 18 de mayo

Colectivos nacionales del AMBA: tarifas desde el 18 de mayo

Tramo de 0 a 3 kilómetros: con SUBE registrada: $714 / sin SUBE registrada:$1.428

Tramo de 3 a 6 kilómetros: con SUBE registrada: $796/ sin SUBE registrada: $1.592

Tramo de 6 a 12 kilómetros: con SUBE registrada: $857/ sin SUBE registrada: $1.714

Tramo de 12 a 27 kilómetros: con SUBE registrada: $918/sin SUBE registrada: $1.836

Más de 27 kilómetros: con SUBE registrada: $979/ sin SUBE registrada: $1.958

“El proceso de aumentos escalonados apunta a dar previsibilidad tanto a los usuarios como a las empresas prestadoras del servicio”, explicó el subsecretario del Transporte Automotor, Fernando Julio Cortés.

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En el caso de los trenes metropolitanos, el boleto mínimo también registrará una suba desde el 18 de mayo. Las nuevas tarifas quedarán conformadas de la siguiente manera:

Trenes metropolitanos: nuevos valores

- Boleto mínimo con SUBE registrada: $330

- Boleto mínimo sin SUBE registrada: $660

Aumentos escalonados de trenes y colectivos en el AMBA

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Por otra parte, continuará vigente la Tarifa Social Federal, que mantiene un descuento del 55% sobre el valor pleno del boleto para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

PM/LT