Aumenta el número de choferes de aplicaciones.

En un contexto de desempleo, las aplicaciones de transporte se consolidan como una salida laboral inmediata, para miles de personas que quedan por fuera del mercado laboral.

Según relevamientos, el crecimiento de conductores genera una sobre oferta de vehículos que impacta directamente en los precios: a mayor cantidad de autos disponibles, menores tarifas, lo que reduce la rentabilidad de la actividad.

Desde el sector, señalan que trabajan por debajo de los costos. Un chofer puede facturar entre dos y tres millones de pesos, trabajando diez horas por día, pero eso es facturación. Entre el 50 y el 60% se va en costos operativos, como el combustible, mantenimiento, depreciación del vehículo, y monotributo.

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El resultado, es un círculo complejo: más trabajadores ingresan para generar ingresos, pero esa misma dinámica, satura el sistema, y vuelve la actividad cada vez menos viable.

Los trabajadores reiteran la necesidad de avanzar, en una regulación que ordene la actividad, plantean que el ingreso indiscriminado de choferes, y la falta de un mercado legal claro, agrava la situación, en un contexto donde en varias jurisdicciones, la actividad es irregular.

En ese sentido, ya se impulsan iniciativas para establecer reglas de funcionamiento para garantizar condiciones más sostenibles para los trabajadores, y evitar la saturación del sistema.