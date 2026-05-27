Internaron a Pata Villanueva en terapia intensiva: qué se sabe sobre su estado de salud

Trascendió que María del Carmen Raquel “Pata” Villanueva se encuentra internada en terapia intensiva desde el lunes 25 de mayo. Si bien su familia prioriza su privacidad, su hija Agostina reveló cómo está actualmente. Cabe recordar que en febrero de 2021, la exvedette sufrió un accidente doméstico en Uruguay que le provocó una fractura de cráneo y múltiples intervenciones quirúrgicas.

Pilar Smith informó que la exvedette fue internada el lunes. “Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que ni bien llegó a la clínica fue ingresada a la terapia intensiva”, informó Pilar Smith el martes en LAM (América TV),

La periodista reveló que pudieron comunicarse con Agostina Cavallero, la hija mayor de Villanueva fruto de su relación con el empresario Héctor Cavallero, quien solo se limitó a decirle que su madre “está estable y fuera de peligro”. “Ayer ingresó en terapia, pero hoy pudieron estabilizarla”, dijo Smith.

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Antecedentes

En febrero de 2021, la exmodelo sufrió un accidente doméstico en su casa de La Barra, en Punta del Este: cayó por una escalera y se fracturó el cráneo. Fue trasladada de urgencia al Sanatorio Cantegril, donde permaneció varios días en coma. Un mes después debió someterse a una cirugía para reemplazar el hueso craneal. Durante esa internación, se contagió de una infección intrahospitalaria.

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Cuando su cuadro se estabilizó y recibió el aval médico, fue trasladada a Buenos Aires para continuar con su rehabilitación. Sin embargo, en octubre de ese mismo año su estado volvió a agravarse: fue internada de urgencia en el Hospital Alemán, donde la operaron por divertículos. A eso se sumó una hemorragia intestinal complicando más las cosas. Luego atravesó una intervención que resultó favorable.

Con el paso del tiempo logró recuperarse y en julio de 2022 recibió el alta médica, después de un año y medio marcado por internaciones y tratamientos intensivos. En febrero de 2025, Villanueva contó cómo seguía su recuperación en una entrevista con Puro Show. “Estoy mejor, ya recuperé la voz. Caminar, no camino todavía, pero estoy recuperando. Estoy haciendo la rehabilitación”, dijo.

También recordó lo complejo del proceso: pasó dos años y medio en cama, sin poder hablar, comer ni moverse. “Ahora estoy bien, con la gente que necesito, con mis hijos que me dan una mano, gente que me cuida. Estoy bien, pero es un proceso lento. Recuperé la voz, como bien, casi todo está bien, pero la pierna todavía me falta”, expresó en aquel momento.

RM/fl