El 60% del presupuesto de salud de CABA se concentra en la atención a los barrios de la zona sur

Hace unas semanas, la Dirección de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires publicó los principales hallazgos de la Encuesta Anual de Hogares de CABA y dio a conocer algunos datos que caracterizan la salud, la educación y el desarrollo social hoy en la ciudad.

En esta información sobresalió este dato: uno de cada cinco habitantes (19,3% de la población) accede únicamente al sistema público de salud, mientras que el 46,2% tiene cobertura solo de obra social. En los barrios de la Zona Sur, estas cifras se elevan a 31% y 49,1%, respectivamente, lo que marca una brecha territorial significativa.

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Frente a esto, y explicando las políticas oficiales que buscan equilibrar estas situaciones, los ministros de las áreas de Salud, Educación y Desarrollo social realizaron una reunión con medios, de la que participó PERFIL. Ante la pregunta por el tema de la salud, el ministro del área, Fernán Quiroz, respondió: "Actualmente, el 60% del presupuesto de salud de la ciudad se concentra en la zona sur, que es donde están las mayores necesidades".

La información que surge de la Encuesta es todavía más completa: el 17,7% de los porteños cuenta con prepaga o mutual vía obra social, con mayor concentración en la Zona Norte (21,2%). La medicina prepaga contratada voluntariamente alcanza al 11,3% de la población, pero la diferencia entre zonas es muy marcada: 22,7% en la Zona Norte frente a apenas 4,9% en la Zona Sur.



En esa charla, Quirós comentó otros datos sobre las políticas de salud que está llevando a cabo su ministerio. Entre esos ítems, “el eje es consolidar una red integrada de cuidados progresivos con centros de salud básicos, centros de atención, también ambulatoria, pero de mayor complejidad y con mayor equipamiento disponible para estudios básicos, y los tradicionales hospitales”.

En el último año, según el ministro, se invirtieron en diversas obras y equipos para la función Salud en CABA, US$ 137 millones. También se sumaron 900 camas al sistema y se prevé incorporar 400 profesionales al sistema público de salud.

En esta temática, de acuerdo a las estadísticas que aportó su ministerio, “el 70% de los turnos del sistema público de CABA se le otorgan a vecinos de la ciudad, que tienen un sistema de “prioridad porteña” en la atención programada.

Novedades en Educación

Por otra parte, desde el área de Educación resaltaron los avances del programa "Escuelas en foco", un programa orientado a mejorar los aprendizajes en las materias de lengua y matemática y que se concentra en las escuelas de mayor vulnerabilidad. En este momento, explicaron, “alcanza a 503 escuelas y a unos 90 mil estudiantes”.



No son los únicos cambios en materia educativa, ya que, después de dos décadas, se terminó de actualizar el diseño curricular para el nivel primario, buscando garantizar una alfabetización plena desde el primer grado.

Otros de los desafíos que encararon en estos últimos tiempos, relacionado con el tema educativo, es el del presentismo estudiantil; para buscar disminuir este índice, en lo que va del año se fortalecieron las políticas en las cuales hubo cambios en el régimen académico, básicamente permitiendo menos inasistencias por año y reglas más claras para cuándo clasificar la inasistencia y la reincorporación.

En el plano de la inversión en infraestructura escolar, la ministra Mercedes Miguel informó que “desde el año 2024 ya se realizaron más de 7000 horas de mantenimiento Y mejoras edilicias; además, se inauguraron seis escuelas Y todavía se prevé abrir dos más en los próximos tiempos”.

Finalmente, Miguel recordó que se vienen implementando diversas medidas para mejorar el bienestar socioemocional de la comunidad educativa y, con respecto al uso de redes sociales y juegos online, “se siguieron implementando medidas para bloquear sitios riesgosos y realizar talleres tanto para las familias como para los chicos con enseñanzas sobre uso responsable de la tecnología”.