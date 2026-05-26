El Gobierno puso bajo la lupa los números y la atención médica del sistema sindical. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) declaró en estado de crisis a cinco obras sociales luego de que una serie de auditorías dejara al descubierto graves incumplimientos financieros, legales y prestacionales. La medida, que marca un ultimátum oficial para estas entidades, encendió las alarmas en sectores gremiales que van desde el transporte subterráneo hasta el mundo del espectáculo.

Fueron las resoluciones 934 a 938, publicadas este martes en el Boletín Oficial las que formalizaron la medida. El listado negro incluyó a la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la de Serenos de Buques, Modelos Argentinos, el Personal de Dirección de Subterráneos de Buenos Aires y la de Maquinistas de Teatro y Televisión. Todas ellas reprobaron las evaluaciones estatales al superar largamente los factores que tolera la ley vigente.

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Los informes detectaron deficiencias alarmantes en la atención directa a los afiliados, falta de solidez en los indicadores económicos y una nula capacidad de repago frente a sus obligaciones financieras. Según indicó el organismo, el descalabro operativo y administrativo de estas cinco prestadoras obligó a activar el procedimiento de emergencia estipulado por el Decreto 1400/2001.

Frente a este escenario de cuentas en rojo y coberturas deficientes, el Ejecutivo no decretó el cierre automático ni la intervención directa de las entidades, pero sí les marcó la cancha con exigencias estrictas. Las conducciones de estas obras sociales tienen un plazo máximo de 15 días para presentar un plan de contingencia. El objetivo es que detallen cómo piensan corregir el rumbo, corregir sus finanzas y garantizar que los trabajadores reciban las prestaciones médicas que sostienen con sus aportes salariales.

Una vez entregado en los despachos oficiales, un comité especial de evaluación y seguimiento se encargará de monitorear con lupa cada paso administrativo y financiero que den las organizaciones de ahora en más. La idea central de este control estricto es evitar que el colapso operativo termine perjudicando la salud de los beneficiarios y sus familias.

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Terapia intensiva: monitoreo estatal y la meta de transparentar el sistema

Esta movida del Gobierno no es un hecho aislado. En el comunicado difundido durante la jornada, la Superintendencia enmarcó estas intimaciones dentro de un "proceso de reordenamiento del sistema de salud" impulsado bajo las directivas del Ministerio de Salud de la Nación. La gestión busca corregir un entramado que administra fondos millonarios provenientes del trabajo formal, asegurando que ese dinero se traduzca en servicios reales.

El objetivo de fondo, según destacaron desde el organismo regulador, es "garantizar que operen Agentes del Seguro capaces de brindar prestaciones de calidad". En la misma línea, las autoridades enfatizaron la necesidad urgente de promover una verdadera transparencia en la gestión de los recursos y asegurar que los afiliados puedan elegir en libertad quién cuida de su salud, sin quedar atrapados en coberturas que no brindan respuestas.

Ahora, la pelota quedó del lado de las conducciones gremiales. Si fallan en la confección del programa de contingencia o no logran enderezar los indicadores en el corto plazo, el fantasma de la liquidación dejará de ser una simple amenaza de expediente para convertirse en una realidad.

TC/DCQ