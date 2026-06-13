Dos personas murieron y 10 resultaron heridas durante un tiroteo en Texas

Un tiroteo en la ciudad de Midland, estado de Texas, dejó 2 personas muertas y 10 heridas, informaron las autoridades locales. Una persona falleció en el lugar de los hechos y el responsable, un sujeto armado, también perdió la vida, afirmó la alcaldesa Lori Blong.

El portal Garoew Online informó que el sospechoso, Víctor Mata Villarreal, de 45 años, presuntamente disparó contra transeúntes y oficiales, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Luego se escondió en una clínica veterinaria abandonada. Tras un enfrentamiento que duró varias horas, fue encontrado sin vida en el edificio informaron las autoridades.

A través de su cuenta de Facebook, la Ciudad de Midland informó que “el incidente del tirador activo ha sido resuelto y se ha confirmado la muerte del sospechoso”.

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El hecho ocurrió en el sureste de Midland. 9 víctimas fueron llevadas al Midland Memorial Hospital y 4 de ellas debieron ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, según un portavoz del hospital. 5 víctimas fueron dadas de alta al encontrarse estables.

Mata Villareal ya era buscado por intento de homicidio agravado de un oficial tras disparar en múltiples ocasiones contra un policía durante una persecución en automóvil el pasado miércoles, detalló el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Se pidió al público evitar el lugar donde ocurrió el tiroteo. Se abrió un centro de reunión familiar en el Midland Memorial Hospital, explicaron las autoridades.

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