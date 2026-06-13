Mataron a un policía federal en medio de un operativo del Plan Bandera

Un agente de la Policía Federal fue asesinado y otro resultó gravemente herido durante un operativo realizado en el marco del Plan Bandera en la ciudad de Rosario. El episodio ocurrió el jueves por la noche en Villa Banana, uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, y dio origen a una investigación conjunta entre la Justicia provincial y federal para determinar cómo se produjo el ataque y quiénes fueron sus responsables.

La víctima fue identificada como Rodolfo Arnaldo Manfredi, de 30 años y oriundo de Villa Lugano. Su compañero, Emilio V., de 34 años, recibió varios disparos y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano, donde fue intervenido quirúrgicamente por heridas en el bazo, el diafragma y el intestino grueso.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 en inmediaciones de 27 de Febrero y Gutenberg. Según explicó el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, ambos efectivos integraban los patrullajes desplegados dentro del Plan Bandera cuando detectaron movimientos sospechosos en el ingreso a un pasillo de Villa Banana.

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“Ven personas con una actitud extraña, se bajan a realizar unas tareas e inmediatamente reciben impactos de arma de fuego”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa junto a autoridades provinciales y nacionales.

Merlo señaló que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y confirmó que intervienen de manera conjunta la Fiscalía Federal y la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

“Tenemos una investigación en marcha que estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía Federal y la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas”, afirmó.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es que los dos agentes no tenían colocados los chalecos antibalas al momento del ataque.

El fiscal indicó que la situación se produjo por “esa vorágine de querer cortar una supuesta maniobra” delictiva que estaba ocurriendo en el lugar. También trascendió que las bajas temperaturas y el uso de camperas de abrigo habrían influido en la decisión de no colocarse la protección.

Otra de las incógnitas que intenta despejar la investigación es el destino del arma reglamentaria de Manfredi. Según confirmó Merlo, no fue hallada en la escena del crimen y existe la sospecha de que haya sido sustraída durante el ataque.

En paralelo, la fiscal María Laura Riccardo ordenó pericias balísticas, relevamiento de cámaras de seguridad, levantamiento de rastros y la toma de testimonios para reconstruir la secuencia completa del episodio.

Por el mismo hecho también resultó herido un civil identificado como Luis Miguel M., de 41 años, quien ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con una herida de bala en el tórax. El hombre quedó bajo custodia policial, al igual que su hermano, quien lo trasladó al centro de salud.