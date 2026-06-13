Juanita Tinelli denunció a su expareja por violencia de género: “Me dio un golpe”

“Me dio un golpe en la cara”. Con esa frase, Juanita Tinelli denunció durante la madrugada de este viernes a su expareja, Bautista Cuiña, por una presunta agresión ocurrida en el interior del boliche Costa 7070, ubicado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 7000, en Costanera Norte.

Según el parte policial al que accedió PERFIL, el episodio se registró cerca de las 5 AM y quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Lucía Florencia Paglianiti.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la hija de Marcelo Tinelli, quien aseguró que Cuiña le había dado “un golpe en la cara” tras una discusión mantenida dentro del local bailable. Sin embargo, en el informe policial se dejó constancia de que no presentaba lesiones visibles y que el supuesto golpe era “sin lesión visible”.

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Tras la denuncia, se convocó a una ambulancia del SAME para asistir a la joven, aunque ésta rechazó ser examinada por los médicos y se retiró del lugar por sus propios medios. Cuiña tampoco fue hallado por los policías, ya que había abandonado el establecimiento antes de la llegada de los efectivos.

En paralelo, un informe interno elaborado por Costa 7070 aportó una versión distinta sobre lo sucedido. Según el documento, el conflicto comenzó cuando “Juana se encontraba bailando con otro chico” en una mesa cuyo titular era Bautista Cuiña y este “les pidió que se retiraran de la misma”.

Siempre de acuerdo con esa reconstrucción, durante la discusión “Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja”. El texto agrega que minutos más tarde la joven “bajó llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño” e insistía en que “debíamos retirar al otro involucrado”.

El comunicado –que fue difundido por el programa Primicias Ya– también sostiene que se intentó que Cuiña descendiera para dialogar con el personal policial, aunque “se negó por temor a que lo demoraran o lo detuvieran”. Finalmente abandonó el lugar antes de ser entrevistado por los efectivos.

Por el momento, la causa quedó radicada en la UFLA Norte. Desde el boliche señalaron: “Quedamos a la espera de las novedades sobre un posible requerimiento del material fílmico relacionado con el hecho”, mientras la fiscalía analiza las medidas para reconstruir lo ocurrido.