Tragedia en Tierra del Fuego: dos muertos durante un exigente trekking en el glaciar Vinciguerra

Un guía de turismo local y una turista uruguaya murieron en las últimas horas en el glaciar Vinciguerra, al norte de Ushuaia, luego de haber sido reportados como desaparecidos, tras no regresar en el horario previsto. Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas, de unos 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, de 25, cuyos cuerpos fueron hallados en la zona superior del recorrido por rescatistas de la Comisión de Auxilio, que investiga ahora las causas del hecho.

Emiliano Feidas

El alerta se activó el lunes por la noche, cuando ambos no regresaron a la base tras completar el circuito de trekking, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo de emergencia en una de las áreas de montaña más transitadas pero también más exigentes de la capital fueguina.

Las tareas de búsqueda se desarrollaron en condiciones adversas, con visibilidad reducida y un terreno de alta dificultad técnica, lo que obligó a las cuadrillas a realizar un ascenso complejo hasta los sectores más elevados del glaciar, donde finalmente se produjo el hallazgo de los cuerpos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tragedia en Corrientes: dos jóvenes estudiantes murieron tras ser atropellados por un camión

De acuerdo con las primeras hipótesis de los especialistas, ambas víctimas habrían sufrido una caída violenta en un tramo con pendientes pronunciadas y superficies de hielo, lo que les habría provocado la muerte en el acto, aunque las pericias intentan determinar con precisión la mecánica del hecho.

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más frecuentados por turistas y montañistas en Ushuaia, con un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros entre ida y vuelta que demanda unas ocho horas de caminata y que incluye sectores de turba, bosque, hielo y zonas de fuerte pendiente.

Glaciar Vinciguerra

Según registros locales, Feidas era un guía con experiencia en el montañismo fueguino y conocía el circuito, mientras que hasta el momento no se confirmó el nivel de preparación técnica de la turista uruguaya que lo acompañaba en la travesía.

Glaciar Vinciguerra

La extracción de los cuerpos requirió un operativo especial debido a la altitud y a las características del terreno, con intervención de equipos especializados y la planificación de un traslado aéreo mediante helicópteros hacia Ushuaia, condicionado por las variables climáticas en la zona cordillerana.

El episodio se produce en un contexto reciente de alta actividad de rescates en la región, ya que apenas dos días antes la Comisión de Auxilio había intervenido en otro accidente en el cerro Bonete, donde cinco escaladores sufrieron un incidente y tres de ellos cayeron unos 50 metros en un área de difícil acceso.

Asesinaron a balazos a un comisario para robarle: estaba de franco y había ido a buscar a su hija

En ese operativo, la situación más delicada fue la de una mujer de 33 años oriunda de Río Grande, que cayó en una grieta y debió ser evacuada con un despliegue que incluyó personal sanitario, fuerzas de seguridad y apoyo aéreo, aunque la falta de visibilidad nocturna obligó a completar parte del traslado por tierra hasta su internación.

CS/AF