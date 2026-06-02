Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado a balazos en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, cuando fue sorprendido por cuatro ladrones a bordo de dos motos que supuestamente intentaron asaltarlo. Al momento del hecho, el miembro de la fuerza de seguridad se encontraba de franco y había ido a buscar a su hija.

La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años, que se desempeñaba en la sede local de la Escuela de Policía Juan Vucetich. Como era habitual, este lunes por la noche había ido a buscar a su hija de 14 años a una clase de inglés particular en la calle Apipé, entre Pedro Obligado y Zufriategui, cuando fue sorprendido por los delincuentes.

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De acuerdo con las primeras informaciones, los sospechosos habrían querido robarle su camioneta, una Ford EcoSport. Ponce dio la voz de alto, se identificó como policía y sacó su arma reglamentaria pero, en circunstancias que aún están bajo investigación, los motochorros abrieron fuego y le dispararon al menos cuatro veces.

El comisario recibió dos impactos en el tórax, uno en la espalda y el restante en la zona del coxis. Según trascendió, el jefe policial también llegó a efectuar algunos disparos y al menos uno de los sospechosos resultó herido. La hipótesis inicial plantea que lo apuntaron y balearon con dos armas, desde dos ángulos diferentes.

Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga y dos vecinos se acercaron para auxiliar a Ponce después de escuchar las detonaciones y los gritos de ayuda. "Cuando salimos lo vimos tirado en el piso, sangrando. Le pusimos un trapo porque tenía un disparo en el pecho; pedía ayuda, no se quería morir”, relató un hombre identificado como Juan al canal TN.

“Lo cargamos en la camioneta y les dije a mis yernos que lo llevaran urgente. No quisimos esperar”, agregó. De esta manera, trasladaron al integrante de la fuerza bonaerense hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 29, donde, a pesar de los esfuerzos los médicos, no pudieron reanimarlo porque ya había ingresado sin signos vitales.

Crimen del comisario: hay un detenido

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, cuyo titular es el fiscal Adrián Arribas. La policía desplegó un operativo cerrojo en la zona, mientras los peritos y efectivos trabajaron en la escena del crimen para recolectar pruebas.

En las últimas horas, fuentes cercanas a la causa confirmaron que un sospechoso fue detenido en el marco de las pesquisas, acusado de haber participado en el asalto. Se trata de un joven de 19 años que ingresó junto a su hermana al Hospital General de Agudos "Dr. Diego Paroissien", en Isidro Casanova, con una herida de bala y adujo que le habían disparado en la puerta de su casa cuando le quisieron robar.

Sin embargo, las autoridades corroboraron que su vestimenta era similar a la de uno de los ladrones involucrados en el homicidio de Ponce, ya que las cámaras de seguridad de un vecino de la zona lograron captar la fuga. También se determinó que el proyectil que le produjo las lesiones es compatible con los del arma que utilizó el comisario para defenderse y que había inconsistencias en su relato.

FP/ff