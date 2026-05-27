Leandro Edgardo Marzzellino (50), el hombre que golpeó brutalmente a Kevin Martínez (15) tras un accidente de tránsito en Chascomús mientras era atendido por los médicos, declaró ante la Justicia y explicó por qué atacó al adolescente que falleció días después. En tanto, en la causa se espera el testimonio del menor de 17 años que manejaba la moto en la que además viajaba la víctima, que resultó herido y también está imputado por su muerte.

Marzzellino fue detenido este viernes e indagado poco después por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, que tiene a su cargo la investigación por el siniestro que ocurrió el pasado martes 12 de mayo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la moto en que se trasladaban los jóvenes chocó contra un auto Ford Ka blanco, conducido por María Antonella S. (25), que también está acusada en la causa.

Muerte de Kevin Martínez en Chascomús: detuvieron e indagan al hombre que lo golpeó tras el choque

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El impacto se registró en la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana, en la mencionada localidad bonaerense. En el momento en que los adolescentes eran asistidos por los vecinos, el sospechoso de 50 años redujo a Kevin colocándole una rodilla sobre el cuello y comenzó a golpearlo en la cabeza cuando estaba sobre el asfalto. La secuencia quedó filmada por las personas que estaban en el lugar.

Consultado por su accionar, el hombre aseguró que había reconocido al joven como un chico que supuestamente lo quiso asaltar tiempo atrás y por eso se quiso vengar a golpes. "Me indigné; y le comencé a pegar", sostuvo Marzzellino, según revelaron fuentes judiciales.

Tras la indagatoria, la fiscal resolvió que continúe detenido e imputado por "homicidio en grado de tentativa con dolo eventual", es decir, descartó la intención directa de matar pero consideró que mediante sus acciones sabía que podía causar la muerte de la víctima dado a su inmovilidad y la “asimetría física”.

Kevin Martínez tenía 15 años.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a cuatro policías que estaban presentes cuando se produjo la golpiza. Los agentes están acusados de no haber impedido la agresión y de no haber detenido al hombre en el momento.

Según el medio local El Cronista, los efectivos fueron identificados como María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell, quienes deberán presentarse a declarar en los próximos días. También se investiga la situación de una sargento vial de Chascomús, que por el momento no fue involucrada formalmente en la causa.

Quién es el joven que manejaba la moto

La investigación arrojó que Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 cuando fue impactado por el Ford Ka blanco, conducido por la joven de 25 años. Luego se descubrió que el chico que manejaba el rodado era Sebastián M., de 17 años, a quien la víctima conocía de la escuela.

Con el avance de las pericias, se supo que la moto tenía pedido de captura y había sido denunciada como robada el sábado 9 de este mes, tres días antes del choque. La fiscal Bertoletti Tramuja también lo imputó por "homicidio culposo agravado" y lo citó a indagatoria, ya que conducía de forma "imprudente y/o negligente".

“Violó el debido cuidado; realizó maniobras de alta velocidad sin dar oportunidad para efectuar alguna acción tendiente a evitar el embestimiento" y, con su actuar antirreglamentario, transgredió las normas, sostiene la resolución oficial.

Por otro lado, se investiga el origen de la moto en la que circulaba M., para saber de qué manera la adquirió o si la recibió sabiendo que había sido sustraída. En ese expediente, que también está en manos de la misma funcionaria judicial, fue acusado por el delito de encubrimiento en concurso real.

Muerte de Kevin en Chascomús: qué dijo la autopsia

Días atrás, la autopsia preliminar indicó que el adolescente de 15 años murió por una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad, presuntamente compatible por el impacto con el auto y no por los golpes que recibió en la cabeza por parte de Marzzellino.

“Presenta politraumatismos de importancia que afecta fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel", destaca el informe forense. Asimismo, añade que “la lesión más grave es la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte”.

Por último, precisa que esas lesiones están relacionadas "con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque". Tras el accidente, Kevin fue derivado por la gravedad de las heridas a un hospital en la Ciudad de Buenos Aires, lugar en el que falleció dos días después.

FP