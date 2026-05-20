La muerte de Kevin Martínez, el joven de 15 años que sufrió un accidente cuando iba en moto por la ciudad de Chascomús y después fue golpeado mientras agonizaba, sigue generando conmoción y en las últimas horas sumó datos que vuelven más complejo el episodio: el hombre acusado de agredirlo mientras estaba en el piso tiene varios antecedentes penales, entre ellos, una condena por abuso sexual.

Según la investigación, el adolescente viajaba a bordo de la motocicleta con otro menor de 17 años cuando una mujer de 25, que manejaba un auto Ford Ka blanco, los atropelló en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana de la mencionada localidad bonaerense. En los videos que circularon en las redes sociales, se ve a Kevin en el suelo mientras un hombre lo golpea violentamente adelante de los testigos.

Conmoción en Chascomús: buscan determinar si la muerte de un chico de 15 años fue por un choque o por los golpes de un vecino

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Con el avance de la pesquisa, el sospechoso fue identificado como Leandro Marzzellino (50), un vecino de La Plata que trabaja cubriendo algunos francos y feriados en un autoservicio de Chascomús, que pertenece a la familia de su cuñada. Su hermano, Fernando, explicó que también viaja allí para cuidar a su madre, que tiene una discapacidad, y aseguró que Leandro "nunca tuvo problemas con nadie, es una persona tranquila" y por el momento no saben qué fue lo que pasó.

Sin embargo, a diferencia del testimonio de su hermano, recientemente se conoció que Marzzellino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores por abuso sexual. La información fue confirmada por José Arnaldo Equiza, abogado de la familia de la víctima, que en diálogo con distintos medios de comunicación locales añadió que “no estaba preso porque la defensa apeló la sentencia”.

Entre los expedientes archivados y activos, además figuran otras denuncias por "daño y lesiones leves" radicadas en 2010 y 2024, y una intervención de la Comisaría de la Mujer por un caso de violencia familiar, en 2009.

Por el momento, Marzzellino no fue inculpado en la causa que investiga la muerte de Kevin, en manos de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 9 de Chascomús. María Antonella Saint Jean, la conductora del Ford Ka blanco, es la única que aparece imputada en el hecho.

Qué dice la autopsia del adolescente fallecido en Chascomús

Este martes, se conocieron los datos preliminares de la autopsia, los cuales arrojaron que la causa del fallecimiento de Kevin Martínez habría provenido del impacto del choque y no de los golpes que recibió después. A raíz del impacto, el chico murió dos días después, mientras estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Kevin Martínez, el joven que fue atropellado y agredido en Chascomús. Murió tras agonizar durante dos días.

El informe destaca que la víctima presentó "politraumatismos de importancia que afecta fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel. Sin embargo, la lesión más grave es la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte".

En esa línea, se mencionó que las lesiones identificadas son "compatibles con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado" por el choque de la moto con el auto. Sobre este punto, añade: "La intensidad del impacto fue importante para producir las fracturas craneales descriptas, que tienen indudablemente origen en ese traumatismo".

Los registros fílmicos incorporados a la causa ratificaron que el adolescente no llevaba puesto el casco reglamentario en el momento en que viajaba con el otro joven, antes de producirse la colisión. Luego del impacto, mientras permanecía herido en el asfalto, se pudo ver como un hombre -identificado como Marzzellino- se acercó y lo golpeó en la cabeza.

FP/AF