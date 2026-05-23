Muerte de Kevin Martínez en Chascomús: detuvieron e indagan al hombre que lo golpeó tras el choque

Leandro Edgardo Marzzelino (50), el hombre que golpeó brutalmente a Kevin Martínez (15) tras un accidente de tránsito en Chascomús, fue detenido este viernes como consecuencia de la investigación por la muerte del adolescente.

Marzzelino quedó detenido por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual y estaba siendo indagado esta mañana. Además, hay tres policías imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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