El juicio contra Justo Fernando Barrientos, el hombre acusado por el ataque incendiario que mató a Pamela Cobbas (52), Roxana Figueroa (43) y Andrea Amarante (42) y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos (41) continuó este viernes con la declaración de los primeros testigos. El imputado por el denominado "Triple Lesbicidio de Barracas", que en la jornada anterior se negó a hablar ante los jueces, escuchó los testimonios en un cuarto contiguo.

Barrientos, que fue detenido hace dos años y actualmente está alojado en la cárcel de Ezeiza, llegó a juicio acusado de "homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, mediando violencia de género, alevosía y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, consumado respecto de tres personas y en grado de tentativa respecto a una cuarta".

Comenzó el juicio por el triple lesbicidio en Barracas: el acusado podría recibir una condena histórica

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En la segunda audiencia, dieron testimonio ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) Nº5 el inspector Julio César Alarcón y el oficial Jeremías Ezequiel Retamar, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, los primeros que llegaron al hotel ubicado en la calle Olavarría al 1600, en el mencionado barrio porteño.

"Comando dio la alerta, y al llegar al lugar había varias personas dispersas y veo humo. Cuando subo al segundo piso vi que había una habitación prendiéndose fuego y unas tres o cuatro mujeres cerca del baño", comenzó diciendo el primero de ellos al recordar qué observó aquella madrugada del 6 de mayo de 2024.

"Ahí se convocó a las ambulancias; los bomberos se encargaron de la evacuación y a controlar el incendio, después yo continué ayudando a evacuar", continuó. En ese punto hizo referencia a Barrientos, que luego de supuestamente haber agredido a las mujeres, intentó quitarse la vida antes de ser detenido: "Había un hombre mayor; tenía una herida en el cuello".

Triple lesbicidio en Barracas, ocurrido en 2024.

Luego, comentó que habló con dos personas que estaban en el lugar y le indicaron que "el hombre que tenía el corte en el cuello" había estado molestando a las mujeres "durante todo el día". Allí, el inspector de la fuerza porteña agregó: "No recuerdo si dijo que había conflictos de vieja data, pero sí que él había intentado abusar de ellas".

Sobre las víctimas, precisó que al menos dos de ellas vivían ahí y que al momento del incendio estaban las cuatro en esa habitación. "Vestían ropas quemadas, otra directamente estaba desnuda. Parecía que su cuerpo había sido afectado por el fuego". En esa línea, agregó: "El hijo de quien se acercó contó que vio como este hombre le pegaba a una de ellas en el pasillo y la volvió a tirar sobre el fuego". La mujer que sufrió esa agresión habría sido Amarante.

Hacia el final, dijo que se había enterado que había una relación amorosa entre dos de las víctimas. Por último, cuando le leyeron una declaración que había hecho previamente, manifestó: "Castro Riglos fue la que me dijo que les arrojó una bola de fuego; ella era una de las que estaba menos afectada".

Julio César Alarcón, uno de los primeros policías en llegar al incendio en el hotel de Barracas.

A su turno, Retamar detalló que estaba sobre la Avenida Montes de Oca cuando un vecino le "alertó que se estaba incendiando su casa", por lo que se trasladó hasta Olavarría 1600. "Me dediqué a evacuar la gente, después bajaron a un hombre herido en el cuello y me fui con él en consigna hasta el Hospital Argerich", afirmó.

En ese momento, lo identificó como Barrientos, y añadió que se trataba de una persona de alrededor de 70 años, con el pelo corto y canoso y vestido con ropa oscura. "Lo revisaron los médicos y notaron que no era muy grave la herida que tenía", concluyó.

Cómo fue el triple lesbicidio en Barracas

Pamela, vendedora de golosinas y de productos de cosmética, vivía en el hotel con Roxana, con quien estaba en pareja. Ambas tenían 52 años y, a pesar de que la vivienda era precaria, abrieron el cuarto para recibir a Andrea (42) y a Sofía (51).La noche del incendio, las cuatro se encontraban dentro de la habitación.

Según la investigación, Barrientos abrió la puerta de la pieza y les arrojó un explosivo que había fabricado de forma casera -que se encendió rápidamente- y les causó quemaduras gravísimas. Entre los hechos por los que se lo acusa, hay testimonios que indican que luego golpeó a Andrea y les volvió a lanzar otro elemento incendiario cuando se protegió con Sofía en el baño.

Las mujeres fueron trasladadas a distintos centros de atención en estado reservado y fallecieron con el paso de los días, mientras que Sofía Castro Riglos, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Cómo continúa el juicio

El tribunal, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, fijó audiencias para los próximos 8, 10 y 29 de junio, y 1 de julio. Entre los miembros de las fuerzas de seguridad y los peritos que intervinieron en el caso, también están convocados Leonardo y Sergio Araujo, padre e hijo, que vivían en el lugar y fueron testigos directos del ataque.

Marcha por el Triple lesbicidio en Barracas.

En el debate oral, Barrientos cuenta con el defensor oficial Ricardo Richello y la defensora coadyuvante, Florencia Díaz Canton, mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) es representado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi. En el caso hay tres querellas: la abogada Luciana Sánchez, en representación de Sofía Castro Riglos; la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos.

Para las letradas querellantes, no se trató de un caso aislado, sino que fue un crimen basado en el prejuicio contra la identidad sexual de las fallecidas. Para probar este punto, se presentarán testigos que pueden reconstruir el vínculo del imputado con las víctimas a quienes supuestamente había hostigado y agredido de forma verbal en ocasiones anteriores. Por ejemplo, otros residentes del hotel sostuvieron que las había llamado "tortas" o "engendros" y que las había amenazado.

"Fue un crimen cometido contra mujeres mediando violencia de género y también cometido contra la identidad de las cuatro víctimas, teniendo en cuenta que eran dos parejas de lesbianas. Queremos hacer hincapié en la violencia que se ejerció contra una familia lesbiana”, le dijo a PERFIL la Dra. Sánchez en la audiencia pasada.

FP