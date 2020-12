"No solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas", el polémico concepto de Macha

La diputada del Frente de Todos Mónica Macha, una de las conductoras de la discusión previa sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por su condición de presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, volcó en su discurso una amplia mirada sobre quiénes podrán acceder al aborto e hizo una particular diferenciación que llamó la atención en el recinto.

"No solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas, masculinidades trans y personas intersex", enumeró la bonaerense en su discurso como miembro informante.

Macha preside una comisión que fue creada recién en el último período legislativo y realiza una tarea en tándem con lo que trabaja el Ministerio de las Mujeres que comanda Elizabeth Gómez Alcorta.

Desde esa mirada, la diputada advirtió que "tenemos estructuras viejas y binarias, siempre hablando de hombres y mujeres como si todo lo que no fuera la norma heterosexual no existiera, esta ley que estamos presentando reconoce que no solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas, las masculinidades trans y personas intersex", indicó.

La diputada, esposa del referente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, resaltó que "esta ley viene a dar soberanía sanitaria a través de una mirada transfeminista. El aborto legal es un paso clave hacia un sistema sanitario y político hacia la multiplicidad de identidades y cuerpos".

En esa línea es que formuló el concepto que pareció diferenciar a mujeres de lesbianas, cuando en realidad quiso brindar una mirada abarcativa sobre las distintas identidades, aclararon desde su entorno.

En redes sociales se hicieron eco de la diferenciación referentes mediáticos como Viviana Canosa o el economista Manuel Adorni, del sector libertario.

Para la Diputada Mónica Macha la lesbianas no son mujeres (y viceversa).



pic.twitter.com/aoVCQgx7uf — Manuel Adorni (@madorni) December 10, 2020

Más allá de las críticas, Macha confió en su posicionamiento y resaltó: "La historia tendrá que contar con las mujeres, lesbianas y trans de Argentina, con las postergadas y luchadoras, que han decidido empezar a escribir ellas mismas, para siempre, su historia. Sabemos que va a ser ley. Ya lo estamos haciendo".