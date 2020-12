Quiénes son los diputados que definirán a último momento su voto sobre el aborto legal

El avance de la jornada parlamentaria comenzó a brindar algunas certezas sobre el número final de votos a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero aún restan al menos 11 diputados que no expresaron cuál será su postura, entre los que figura ex mandatario mendocino y titular de la UCR Alfredo Cornejo.

También se encontraba allí la ex gobernadora por Catamarca Lucía Corpacci, del Frente de Todos, que mantuvo la incógnita hasta último momento y hoy apareció en la sesión cargada de simbolismo verde, con lo que confirmó su decisión a favor.

Se reservó su voto hasta el final: la exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, hoy con pañuelo verde en el recinto, confirma que acompaña el #AbortoLegal pic.twitter.com/0wfpVQcqWC — Carolina Ramos (@Carito_Ramos) December 10, 2020

Otra de las sorpresas de la jornada es el voto a favor de la diputada del Frente de la Concordia misionero Flavia Morales, que en 2018 había tomado la opción contraria. "Desde la votación de 2018 he reflexionado, he escuchado, he caminado. No se trata sólo de lo que yo piense", dijo en su discurso.

En 2018, la media sanción se logró con 129 votos a favor, 125 en contra y una sola abstención, pero de acuerdo a la confirmación en declaraciones previas y sus propios discursos en el recinto, se podría alcanzar como mínimo 134 voluntades.

De los 257 integrantes de la Cámara baja, hay tres que no emitirán voto: Sergio Massa por su condición de presidente del cuerpo y José Ignacio de Mendiguren y Eduardo Cáceres que están de licencia, en el primer caso porque ocupa otro cargo y en el segundo por una cuestión judicial en su contra por presunto abuso sexual que lo llevó a alejarse del Congreso por 60 días.

En rigor hay una doble lista que divide a quienes se encuentran indecisos y a quienes no brindaron nunca ninguna pista sobre su postura. Corpacci y Cornejo, que en su momento había propuesto hacer una consulta popular para definir si es necesario hacer una modificación sobre el tema o no, pertenecen al primero grupo mientras que otros legisladores como Jorge Sarghini, de Consenso Federal o Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, son parte del segundo.

No obstante, las especulaciones dentro de la Coalición Cívica hablan de un voto en contra de la representante de Santa Cruz, en línea con Elisa Carrió, conductora del espacio opositor y con gran parte de los diputados del bloque que harán lo propio.

También integra la nómina el pampeano radical Martín Berhongaray, quien en los últimos días estuvo en boca de la militancia verde por considerar que estaba entre los "convencibles". En las últimas horas el diputado salió a condicionar su voto y pidió algunas modificaciones al proyecto, que tienen que ver entre otras cosas con el "manejo de la minoridad" como dijo.

Precisamente hubo una incorporación sobre el tratamiento de casos de niñas entre 13 y 16 años, que deberán ser acompañadas por un mayor, lo que podría servir para convencer a Berhongaray.

Por el Frente de Todos, el espacio que aportará la mayor cantidad de votos a favor todavía son una incógnita los votos de Esteban Bogdanich, Nelly Daldovo, Héctor Fernández, María Luisa Montoto, Graciela Parola, Ramiro Gutiérrez y Dante López Rodríguez.

Según pudo confirmar PERFIL hay intensas negociaciones sobre todo en el ámbito del oficialismo para sumar votos con la estrategia de recordar a los celestes que "es el Presidente el que envió el proyecto", y para ello también se gestionó la presencia de referentes del gabinete nacional para sumar presión o "otorgar volumen al debate", en su versión mas soft.

En ese contexto Massa recibió a Ginés González García, Elizabeth Gómez Alcorta, Vilma Ibarra, Fernanda Raverta y Sabrina Frederi, y ya trascendió la posibilidad de que Alberto Fernández se acerque al recinto para dar su respaldo.