Aborto | Diputados debate la legalización en una maratónica sesión

La Cámara de Diputados celebrará hoy una sesión maratónica, que promete muchas horas de debate en torno al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que se votará recién en la madrugada del viernes.



Acto seguido, y ya con el nivel de tensión más atenuado, comenzará el debate sobre el proyecto de los "1000 días", que tendrá un trámite más abreviado. .

A fin de acortar la extensión de la sesión, primero expondrán los miembros informantes, Cecilia Moreau por el oficialismo y Carmen Polledo por Juntos por el Cambio, y luego se procederá a los discursos individuales, sin tiempos por bloque como sucede habitualmente.

Aborto: cómo quedó el proyecto de legalización que se debate hoy en Diputados

En el mismo sentido, se dispuso que no se formulen cuestiones de privilegio ni homenajes, ni pedidos de apartamiento de reglamento al comienzo de la sesión que dilaten el arranque del debate concreto del temario. Se espera un total de 170 oradores para el debate sobre la legalización del aborto, y sacando los miembros informantes, el resto tendrá apenas cinco minutos de exposición. Pese a tomar esas medidas, se espera que recién se pueda votar el proyecto IVE después de las 4:00 del viernes.



La ley de "Los 1000 días



El proyecto de los Mil Días tendrá un estimado de 50 oradores, supo NA de fuentes parlamentarias. Esta organización de la sesión quedó definida en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



En declaraciones a la prensa que brindó posteriormente a esa reunión, el ex intendente de Tigre pidió que durante el debate "no haya descalificaciones, ni haya diputados calificados de asesinos o de antiderechos".

Aborto legal: qué dice el artículo sobre la objeción de conciencia institucional

"El respeto debe ser le regla para debatir estos temas tan importantes para la Argentina", consideró, y agregó que "no es una guerra y no hay que plantearlo como un enfrentamiento de unos contra otros". "Pretendemos que ambas ideas y expresiones tengan el mismo tiempo, que haya equilibrio a la hora de participar, luego que cada diputado decida de acuerdo a su convicción. Pedirles que tratemos este tema con respeto y altura, mostrar que podemos ser civilizados para debatir las ideas más disímiles de la sociedad, tenemos que respetar al que piensa distinto", abundó Massa, quien mantuvo contacto con la prensa en el Salón de Pasos Perdidos.



La mayoría de los diputados participará de la sesión desde las bancas, en tanto que un grupo menor de diputados dará quórum de forma remota, aunque deberá justificar previamente las razones que le impiden estar físicamente en el recinto. Massa se mostró confiado en que la concurrencia de diputados será "perfecta" y anticipó que se implementará una "burbuja" sanitaria, por la cual se impedirá el ingreso al recinto de toda persona que no haya sido testeada por coronavirus.