Las dudas detrás de la muerte de la joven lanzada al vacío sin arnés en un puente de Brasil

Una profunda conmoción sacude a Brasil tras la trágica muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que falleció de forma instantánea el pasado sábado al ser lanzada al vacío sin la cuerda de seguridad obligatoria durante una jornada de rope jumping en la Ponte do Esqueleto, ubicada en Limeira, estado de São Paulo.

El luctuoso hecho, que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales, es investigado por la Policía Civil como un presunto homicidio con dolo eventual debido a que los primeros indicios descartan fallas estructurales o roturas de materiales, apuntando de forma directa a una gravísima negligencia humana por parte del personal de la empresa de turismo aventura a cargo de la actividad.

La reconstrucción del siniestro determinó que el trágico desenlace se produjo en horas de la tarde, cuando la víctima fue impulsada por los coordinadores desde una altura estimada entre los 30 y 40 metros.

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Segundos después del salto, los testigos comenzaron a gritar desesperados al advertir que el principal sistema de sujeción no estaba conectado a los arneses de la joven. Pese al arribo inmediato del personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y del Cuerpo de Bomberos, las heridas sufridas por el impacto directo contra el suelo resultaron fatales, extinguiendo la vida de la participante en el mismo lugar de los hechos.

Tres detenidos por homicidio con dolo eventual en el caso del puente de Limeira

La Justicia brasileña actuó de forma inmediata y la Policía Civil confirmó la detención de tres hombres de 42, 32 y 27 años, todos integrantes del staff técnico de la empresa especializada que coordinaba la jornada extrema.

Los imputados enfrentan cargos bajo la figura jurídica de homicidio con dolo eventual, una calificación penal que se aplica cuando se determina que los responsables del evento asumieron de manera consciente el riesgo de provocar la muerte de una persona, a pesar de no registrar una intención criminal directa previa.

La principal línea investigativa busca desentrañar la cadena de responsabilidades técnicas y operativas de los detenidos durante los instantes previos al lanzamiento.

Debido a que las pericias preliminares en la Ponte do Esqueleto comprobaron que los materiales no sufrieron cortes por desgaste ni roturas imprevistas, los investigadores judiciales centran el foco en averiguar quién tenía la obligación específica de realizar la última verificación del equipamiento de amarre, qué operario dio la orden final de salida al vacío y por qué ninguno de los tres especialistas presentes notó la omisión absoluta de las líneas de vida.

Organización clandestina: el grupo operaba sin registro legal ni habilitación

El avance de las pesquisas sacó a la luz una trama de alarmante informalidad y desprotección para los usuarios de turismo aventura. La Policía Civil de Brasil confirmó formalmente que el grupo responsable de coordinar la actividad extrema no contaba con una empresa registrada de manera legal ni disponía de ningún tipo de autorización municipal o estatal para explotar comercialmente el evento en la Ponte do Esqueleto.

Según detalló la investigadora a cargo de la causa, Andréa Dantas, los organizadores eran simplemente aficionados y practicantes avanzados de deportes extremos que se conocieron a través de la disciplina del salto y comenzaron a promover reuniones de manera irregular en distintas localidades desde hace aproximadamente un año, sin constituir jamás una firma jurídica ni someterse a auditorías de seguridad.

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La completa clandestinidad de la operación se convirtió en el eje neurálgico de la investigación criminal para contextualizar la absoluta falta de protocolos estandarizados de rescate y prevención. De acuerdo con los peritos judiciales, el grupo ya había montado eventos similares de riesgo en diferentes ciudades de la región a lo largo de los últimos doce meses, siempre moviéndose bajo un esquema informal y evadiendo los permisos de las intendencias locales.

Cuáles son las diferencias entre rope jumping y bungee jumping tras la tragedia

El lamentable episodio también sirvió para esclarecer las características técnicas de la disciplina comercializada, la cual fue confundida en las primeras horas informativas con el bungee jumping o el puenting tradicional.

Según detalló la firma organizadora en sus canales oficiales, la práctica realizada corresponde al rope jumping, una modalidad extrema donde, a diferencia del bungee —que implementa una soga elástica para generar rebotes verticales—, se utilizan cuerdas estáticas y sistemas de anclaje de alta resistencia calculados para frenar el descenso seco y transformarlo de inmediato en un movimiento pendular de gran velocidad.

Por otra parte, el caso desató un fuerte debate sobre las fallas de fiscalización estatal en este tipo de entretenimientos de alto riesgo en espacios públicos. Tras el hecho, el Ayuntamiento de Limeira anunció el inicio de auditorías administrativas para evaluar los controles municipales sobre el puente ferroviario en desuso, un predio frecuentado de forma masiva por agrupaciones de turismo aventura.

Asimismo, el caso adquirió un tinte escalofriante tras difundirse la última publicación de la víctima en sus redes sociales: horas antes de morir, Maria Eduarda se fotografió en el lugar y escribió de forma irónica: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.