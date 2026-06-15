Los detenidos en Brasil por la muerte de una joven tras un salto al vacío aseguran que ninguno estaba a cargo de la seguridad

La investigación por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció en una actividad de rope jumping en Brasil, sumó nuevas revelaciones. Ahora, los instructores detenidos por el caso declararon que dentro del equipo no existía una persona encargada de colocar o verificar la cuerda de seguridad antes de cada salto.

Apenas hace minutos, la Justicia brasileña ordenó la prisión preventiva de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, acusados por el hecho ocurrido el fin de semana en la ciudad de Limeira, en el interior del estado de San Pablo. La medida fue dispuesta por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal, quien consideró que existen indicios de que los sospechosos intentaron abandonar el lugar tras el accidente y podrían entorpecer la investigación.

Dicho accidente quedó registrado en varios videos grabados por testigos y participantes de la actividad. Las imágenes muestran a la joven siendo conducida por integrantes del equipo hasta la plataforma de lanzamiento instalada sobre un puente de unos 40 metros de altura.

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La actividad, conocida como rope jumping, consiste en lanzarse al vacío sujeto por una cuerda fija y, a diferencia del bungee jumping, no utiliza una soga elástica que permita rebotar al final de la caída, sino un sistema que deja suspendida a la persona tras el salto. Por causas que aún intentan determinar, la estudiante fue arrojada sin las medidas de seguridad necesarias y cayó directamente al suelo. Murió poco después a raíz de las graves lesiones sufridas por el impacto.

A lo largo de sus declaraciones ante la Policía Civil, los acusados afirmaron que las tareas no estaban distribuidas de manera fija dentro del grupo. Luis Felipe Feliciano Egoroff explicó que cobraban 180 reales por cada salto y afirmó que el grupo no seguía una división de tareas fija y que la inspección del equipo se hacía de forma "conjunta".

De hecho, al ser consultado sobre quién era el responsable de la instalación del arnés o de la revisión final antes del salto de Maria Eduarda, Egoroff aseguró "no recordar" dicho detalle. Una respuesta similar ofreció Maicon Fernandes Cintra, quien, pese a reconocer haber participado en la revisión general, no pudo precisar si verificó la seguridad de la víctima.

Paralelamente, el abogado defensor de los tres detenidos, Rafael Gomes dos Santos, señaló que sus clientes no pueden explicar lo ocurrido y que continúan afectados emocionalmente por el episodio.

Negligencia y sospechas de encubrimiento

El magistrado, al fundamentar la prisión preventiva, calificó el suceso como una "negligencia grave". Aquel fallo destaca la omisión de medidas de seguridad indispensables en una actividad comercial que, además, operaba en la informalidad, sin autorización de las autoridades municipales.

Sus testigos presenciales aportaron un dato clave: tras la caída de la joven, los instructores habrían intentado huir del lugar a través de una zona de vegetación tras cambiarse de ropa. Por otro lado, la Policía Civil mantiene abierta una línea de investigación sobre la desaparición de una cámara GoPro que la víctima portaba en el momento del salto y que, hasta el momento, no ha sido localizada.

Actualmente, la Justicia investiga el hecho bajo la carátula de homicidio doloso, considerando que la falta de protocolos de seguridad convierte a los responsables en autores materiales de una tragedia que pudo haberse evitado.

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MV