Denuncian que Bolivia deportó a una misión de legisladores argentinos y retuvo al diputado Juan Marino

Las autoridades de Bolivia deportaron este lunes a una misión internacional integrada por legisladores, dirigentes políticos, sindicales y referentes de derechos humanos de Argentina que había viajado al país para documentar denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas que desde hace más de 40 días exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Entre los afectados se encuentra el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, quien había sido invitado oficialmente por la Asamblea Plurinacional.

La situación se produjo luego de que la delegación, compuesta por 17 integrantes, arribara a territorio boliviano. Según denunciaron los propios integrantes de la misión, tras ingresar al país y realizar los trámites migratorios correspondientes en Santa Cruz, fueron trasladados a La Paz, donde comenzaron las restricciones impuestas por las autoridades locales.

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El episodio provocó el repudio generalizado del arco político opositor en la Argentina, que exigió de manera urgente la intervención de las autoridades consulares para garantizar la seguridad y libertad de los afectados, quienes debieron abordar un vuelo de regreso al Aeropuerto de Ezeiza.

El propósito del viaje consistía en realizar un relevamiento técnico sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las masivas protestas sociales que, desde hace más de 40 días, exigen la renuncia del mandatario boliviano debido a la implementación de un severo plan de ajuste económico.

Denuncias de "secuestro" en el avión

Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el del diputado nacional Juan Marino. El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, denunció públicamente la situación a través de sus redes sociales.

"El diputado nacional Juan Marino viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional. Está retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz", afirmó el legislador.

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT-U), Alexandrina Barry, hija de desaparecidos, transmitió un video desde el interior de un avión denunciando que los oficiales intentaron hacerles firmar documentos para justificar su retención y posterior deportación: "Nos quieren hacer firmar una cosa falsa para justificar lo que están haciendo, que es una cosa absolutamente ilegal salvo que en Bolivia se haya declarado una dictadura; esto es un secuestro para que no denunciemos las violaciones a los derechos humanos", fustigó Barry.

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En la misma línea, la legisladora capitalina Vanina Biasi (Partido Obrero - FITU) compartió imágenes que exhibían forcejeos con el personal de control boliviano y denunció que el Poder Ejecutivo del país vecino "le teme a una delegación de observación porque tiene mucho que ocultar".

Biasi detalló que las autoridades confiscaron los pasaportes de forma injustificada y que, durante el procedimiento, un integrante de la comitiva identificado como César fue separado por la fuerza del contingente y retenido de manera intimidatoria durante varias horas antes de poder reencontrarse con el resto de sus compañeros en la zona de embarque.

Los integrantes de la misión también cuestionaron la actuación del consulado argentino. Si bien desde la representación diplomática aseguraron haber enviado un funcionario al aeropuerto para asistir a los retenidos, los veedores afirmaron que nunca tuvieron contacto con ningún representante oficial.

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