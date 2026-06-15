Oscar Zago pidió la salida de Adorni: “Se transformó en un mentiroso serial”

El diputado nacional Oscar Zago elevó el tono de sus críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y anticipó que acompañará el proceso de interpelación que impulsa la oposición en el Congreso.

Durante una entrevista con Punto a Punto Radio, el legislador del MID sostuvo que el funcionario perdió credibilidad pública y afirmó que ya no se trata de un episodio aislado sino de una conducta reiterada. “Cuando un mentiroso se transforma en un mentiroso serial ya no se puede dejar pasar”, aseguró Zago al referirse a las explicaciones brindadas por Adorni respecto de su declaración jurada y de su situación patrimonial.

El diputado explicó que, si bien una eventual moción de censura enfrenta dificultades reglamentarias para prosperar, existen herramientas parlamentarias para avanzar con una nueva convocatoria al jefe de Gabinete. Según detalló, con 129 diputados presentes se puede alcanzar quórum, emplazar a las comisiones correspondientes y avanzar hacia un dictamen que permita concretar una interpelación formal.

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“¿Qué ejemplo le damos a los argentinos?”

Zago fue especialmente duro al cuestionar el impacto político del caso dentro de un gobierno que construyó buena parte de su discurso alrededor del equilibrio fiscal y la transparencia. “Nos costó muchísimo que todos los argentinos hicieran un esfuerzo enorme para alcanzar el equilibrio fiscal. ¿Cómo se construye ese equilibrio? A través de los impuestos. Entonces, ¿quién fue el primero que evadió en estos dos años y medio? El jefe de Gabinete”, afirmó.

Para el legislador, la situación genera un fuerte problema de ejemplaridad institucional. “¿Qué ejemplo le damos a todos los argentinos que hacen un esfuerzo enorme para lograr lo que durante años no se consiguió?”, se preguntó.

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Distancia con La Libertad Avanza

Durante la entrevista, Zago también buscó despejar dudas respecto de la relación entre el MID y el oficialismo nacional. En ese sentido, aclaró que su espacio ya no integra ninguna alianza con La Libertad Avanza y recordó que la separación se produjo hace más de un año y medio. “Formamos parte de la alianza en 2021 y en 2023, pero el MID se dio un paso al costado hace más de un año y medio”, explicó. No obstante, aclaró que continuará acompañando aquellas medidas que considere beneficiosas para el país y rechazando las que, a su juicio, resulten equivocadas.

Consultado sobre el respaldo que el presidente Javier Milei sigue brindándole a Adorni, Zago vinculó la situación a las disputas internas que atraviesan al Gobierno nacional. “Me parece que eso entra dentro de una interna feroz que tiene el Gobierno. El Presidente está metido en una interna y es víctima de su propio gobierno y de sus propias internas”, sostuvo.

El legislador incluso aseguró que, según versiones que circulan desde hace tiempo, Adorni habría puesto su renuncia a disposición del Presidente en los primeros momentos de la polémica. “Espero que la acepten si fue así. Y si no ocurrió, deberían pedírsela. Porque si no el problema ya no va a ser de Adorni, va a ser del Gobierno”, afirmó.

Para Zago, la continuidad de la controversia puede terminar afectando directamente a la administración libertaria. “El problema lleva más de cien días. Es muy largo y muy dilatado. Si esto no se resuelve, el Gobierno va a terminar comprando el problema de Manuel Adorni y las sospechas se van a profundizar”, advirtió.