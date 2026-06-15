Choque de helicópteros en Río: la aeronave donde viajaban los dos argentinos había sido investigada por presuntas irregularidades

El helicóptero en el que viajaban los argentinos Gaspar “Gaspi” Prim y Lucas Vignale, fallecidos en el choque aéreo ocurrido el domingo en Río de Janeiro, había sido investigado previamente por presuntas irregularidades en su operación.

Según confirmó la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), la aeronave Bell Helicopter 206B Jet Ranger, matrícula PP-MAC, fue objeto de una denuncia en 2025 por un supuesto caso de transporte aéreo clandestino. A raíz de esa investigación, el operador recibió una sanción administrativa luego de negarse a brindar información requerida por los inspectores del organismo.

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El accidente ocurrió el domingo por la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre una concesionaria de autos eléctricos en Río de Janeiro. Las seis personas que iban a bordo murieron en el acto.

Entre las víctimas se encuentran el creador de contenido argentino Gaspar Prim, el realizador audiovisual Lucas Vignale, el músico y productor estadounidense Oliver Tree y tres ciudadanos brasileños.

Tras el siniestro, la ANAC informó que el helicóptero Bell permanecía bajo monitoreo especial desde la investigación iniciada el año pasado. Sin embargo, aclaró que las pesquisas realizadas en aquel momento no permitieron comprobar una actividad ilegal de manera concluyente.

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Ahora, una de las principales líneas de investigación busca determinar si la aeronave estaba prestando un servicio comercial encubierto al momento del accidente.

De acuerdo con la normativa brasileña, tanto el Bell 206B como el otro helicóptero involucrado en la colisión estaban autorizados únicamente para vuelos privados. Esa categoría impide transportar pasajeros mediante cualquier tipo de pago o compensación económica.

Mientras avanza la investigación judicial, la Fuerza Aérea Brasileña continúa realizando peritajes en el lugar del accidente para reconstruir la secuencia del choque y determinar las causas que provocaron la tragedia.

La tragedia del helicóptero: avanza la identificación de las víctimas y la repatriación

Las autoridades forenses brasileñas lograron identificar a cinco de las seis víctimas fatales. Entre ellas figuran los argentinos Gaspar Prim y Lucas Vignale, además de los brasileños Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza.

En tanto, la identificación del músico estadounidense Oliver Tree aún requiere estudios genéticos debido a los severos daños sufridos por el cuerpo durante el impacto y el posterior incendio.

Las familias de los argentinos fallecidos ya iniciaron los trámites para trasladar los cuerpos al país.

Según medios brasileños, los restos de Lucas Vignale fueron entregados este lunes a sus familiares, quienes planean trasladarlos primero a San Pablo y desde allí enviarlos en avión hacia Buenos Aires. Un procedimiento similar se realizaría con el cuerpo de Gaspar Prim.

Fuentes diplomáticas indicaron que el Consulado argentino en Río de Janeiro mantiene contacto permanente con las familias para colaborar con la documentación necesaria, aunque los costos de repatriación serán afrontados de manera privada.

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