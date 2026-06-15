La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa luego del feriado del 15 de junio con los depósitos correspondientes al calendario de pagos mensual del sexto mes del año. La continuidad del cronograma abarca de forma simultánea a los jubilados con haberes mínimos, a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo y a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Las transferencias bancarias se realizan de manera escalonada en las cuentas de la seguridad social de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

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Los desembolsos del período reflejan las actualizaciones correspondientes a la movilidad mensual, calculada según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En paralelo, la liquidación de las jubilaciones y las pensiones mínimas incorpora de forma unificada el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año en curso. A este esquema de haberes y aguinaldo se le suma la continuidad de los bonos extraordinarios de refuerzo económico otorgados por el Estado nacional para los sectores de menores ingresos previsionales.

Cronograma de pagos de ANSES para jubilaciones mínimas y pensiones

El sector de pasivos que percibe hasta un haber mínimo legal sigue adelante con su esquema de cobros durante la jornada del martes, avanzando en el cronograma que se extenderá durante las semanas subsiguientes. La acreditación del medio aguinaldo se calcula tomando como base el cincuenta por ciento de la mayor remuneración mensual percibida dentro del semestre, impactando de forma directa en los saldos finales disponibles en las entidades financieras autorizadas.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

- Documentos terminados en 5: martes 16 de junio.

- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio.

- Documentos terminados en 7: jueves 18 de junio.

- Documentos terminados en 8: viernes 19 de junio.

- Documentos terminados en 9: lunes 22 de junio.

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Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

- Documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

- Documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas finalizaron su esquema escalonado por terminación de documento el pasado viernes 12 de junio. El organismo previsional completó la asignación de fondos para los documentos terminados del 0 al 9 antes del inicio del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Las ventanillas físicas y los canales digitales permanecen habilitados para el retiro de los saldos acumulados de la totalidad de este padrón previsional.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del lunes 8 de junio al martes 14 de julio.

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Asignaciones familiares, universales y por embarazo habilitadas por el organismo previsional

Las transferencias directas destinadas a la protección social, infancia y maternidad registran nuevas acreditaciones en las cuentas bancarias asociadas al sistema SUAF, de asignaciones universales y por embarazo. Las actualizaciones de los montos rigen de manera automática sobre los haberes de este mes, requiriendo el cumplimiento de las normativas de escolaridad y controles sanitarios habituales para la liberación de los porcentajes de retención correspondientes a los períodos previos.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

- Documentos terminados en 5: martes 16 de junio.

- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio.

- Documentos terminados en 7: jueves 18 de junio.

- Documentos terminados en 8: viernes 19 de junio.

- Documentos terminados en 9: lunes 22 de junio.

Asignación por Embarazo (AUE)

- Documentos terminados en 5: martes 16 de junio.

- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio.

- Documentos terminados en 7: jueves 18 de junio.

- Documentos terminados en 8: viernes 19 de junio.

- Documentos terminados en 9: lunes 22 de junio.

Asignación por Prenatal y Maternidad

- Documentos terminados en 6 y 7: martes 16 de junio.

- Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio.

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Prestación por Desempleo (Plan 1)

- Documentos terminados en 0 y 1: martes 19 de junio.

- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 22 de junio.

- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 23 de junio.

- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 24 de junio.

- Documentos terminados en 8 y 9: lunes 25 de junio.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del miércoles 10 de junio al martes 14 de julio.

GZ