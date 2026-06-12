Certificación Negativa de ANSES: qué es, para qué sirve y cómo obtenerla

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite gestionar la Certificación Negativa, un comprobante que acredita que una persona no registra aportes laborales, prestaciones previsionales ni determinados beneficios sociales al momento de la consulta. Se trata de un documento gratuito que suele ser solicitado para diversos trámites administrativos, bancarios y sociales.

El organismo indicó que la constancia tiene una validez de 30 días y puede obtenerse de manera online, sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo. Además, el certificado emitido por la web oficial no requiere sello ni firma de un agente de ANSES para tener validez.

Según informó ANSES, la Certificación Negativa deja constancia de que la persona no registra declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, transferencias como autónomo o monotributista y/o personal de casas particulares, cobro de asignaciones familiares, asignación por Embarazo, prestaciones por desempleo, cobro de Progresar, jubilaciones, pensiones u obra social, Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos), entre otros conceptos. También indica si el solicitante se encuentra inscripto como monotributista social.

Cómo hacer el trámite por la certificación Negativa

La Certificación Negativa puede tramitarse de forma online a través de la página oficial de ANSES o mediante la aplicación mi ANSES. Para realizar la consulta se necesita el número de CUIL y seleccionar el período a consultar, que debe encontrarse dentro de los últimos seis meses.

El paso a paso es el siguiente:

- Ingresar al sitio web de ANSES.

- Acceder a la sección "Certificación", presionar en “Ingresar a la consulta”.

- Completar el formulario con el número de CUIL.

- Seleccionar el período por el cual se solicita la constancia.

- Por ultimo Descargar o imprimir el comprobante emitido por el sistema.

Otra alternativa disponible para aquellos que soliciten este tipo de certificaciones, es realizar la gestión desde la aplicación mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El organismo estatal destacó que los solicitantes pueden consultar por un período comprendido dentro de los últimos 6 meses.

Quiénes pueden solicitar la Certificación Negativa

La Certificación Negativa puede ser solicitada por cualquier persona que necesite acreditar que no percibe prestaciones o beneficios administrados por ANSES. El trámite es gratuito y se realiza completamente en línea.

El documento digital resultante posee características específicas destinadas a agilizar las gestiones administrativas de los particulares. La certificación obtenida por internet no requiere el sello ni la firma de un agente o funcionario del organismo de seguridad social para validar su autenticidad ante terceros. El comprobante cuenta con un código de verificación y mantiene una validez estricta de 30 días corridos a partir del momento exacto de su emisión.