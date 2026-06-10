La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó este miércoles 10 de junio que se encuentra habilitada una nueva opción de autogestión destinada a los titulares de jubilaciones y pensiones de todo el país. A partir de esta jornada, los beneficiarios pueden consultar la liquidación completa de sus haberes y revisar en detalle cada uno de los conceptos que integran el cobro de su prestación directamente desde la aplicación móvil mi ANSES.

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La herramienta tecnológica está disponible para sistemas operativos iPhone y Android, y su descarga se realiza mediante un código QR provisto en los entornos del organismo. Esta implementación busca facilitar el acceso a los datos provisionales de manera sencilla, segura y confidencial, permitiendo además visualizar el historial de recibos emitidos desde el año 2021 en adelante para un mayor control de los fondos de la seguridad social.

Paso a paso: cómo acceder al recibo de haberes previsional

El procedimiento para visualizar y guardar el documento de cobro se realiza en pocos minutos a través del teléfono celular siguiendo un esquema pautado por el organismo estatal:

- Ingreso al sistema: El beneficiario debe abrir la app mi ANSES e iniciar sesión introduciendo su número de CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social.

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- Selección del trámite: Una vez dentro de la plataforma, se debe navegar por el menú principal, seleccionar la opción identificada como "Jubilación" y luego cliquear en el apartado "Consultar tu recibo de haberes".

- Visualización de la información: En la pantalla se desplegarán de forma inmediata los datos correspondientes al último recibo disponible del mes, así como el listado de los períodos anteriores guardados en el historial.

- Descarga y envío: Al presionar sobre el ícono de descarga, el sistema ofrece de manera automática la opción de enviar el archivo en formato digital al correo electrónico que el jubilado posee registrado en las bases de datos de ANSES, quedando listo para su posterior impresión o guardado.

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Las autoridades aclararon que los titulares que no deseen instalar la aplicación móvil en sus dispositivos mantienen activas las vías tradicionales de consulta digital. El recibo de haberes previsional puede ser visualizado e impreso de la misma forma ingresando desde cualquier computadora al sitio web oficial de la institución, dirigiéndose de manera directa a la sección mi ANSES e identificándose con las mismas claves de seguridad personal de la seguridad social.

GZ