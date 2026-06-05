La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzará a abonar los haberes de junio para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la próxima semana. Sin embargo, algunos de ellos dejarán de cobrar la prestación ya que no cumplen con los requisitos correspondientes.

Este mes, los haberes de las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,58%, debido a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en abril. La relación proporcional entre los montos y el dato inflacionario fue establecida en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Calendario de ANSES: quiénes cobran sus haberes con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Quiénes no cobrarán la AUH de ANSES en junio 2026

ANSES puede dejar de pagar los haberes de la prestación en caso de que los hijos a cargo dejen de cumplir con las condiciones necesarias para acceder a la misma, que son ser menores de 18 años (excepto por los que tengan alguna discapacidad) y ser solteros.

Además, si el adulto responsable obtiene un trabajo en relación de dependencia, dejará de recibir esta prestación para aplicarse el régimen de asignaciones familiares para trabajadores formales.

Este mes, los haberes de las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,58%.

Por otro lado, la AUH le corresponde a aquellas personas que pertenezca a uno de los siguientes grupos:

–Desocupado

–Trabajador no registrado o sin aportes

–Trabajador de casas particulares

–Monotributista social

ANSES: Monto para la AUH en junio 2026

Debido al aumento de ANSES, los haberes totales de la asignación alcanzarán los $144.932 por hijo, mientras que para los beneficiarios de la AUH con discapacidad, el monto es de $471.915. Sin embargo, en ambos casos, el organismo retiene el 20% de los haberes, por lo que los titulares recibirán $115.945,60 y $377.532 respectivamente.

¿Los beneficiarios de la AUH cobran aguinaldo en junio 2026?

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano otorga las retenciones mensuales acumuladas a fin de año, una vez que los titulares presenten la Libreta AUH. Este es un documento en el que se registran las actualizaciones del esquema de vacunación de los hijos, datos de salud y educación.

Debido al aumento de ANSES, los haberes totales de la AUH alcanzarán los $144.932 por hijo.

Calendario de pagos para la AUH en junio 2026

Estas son las fechas de cobro confirmadas por ANSES para la Asignación Universal por Hijo, organizadas en base al último número del DNI de cada titular:

-DNI terminados en 0: 8 de junio

-DNI terminados en 1: 9 de junio

-DNI terminados en 2: 10 de junio

-DNI terminados en 3: 11 de junio

-DNI terminados en 4: 12 de junio

-DNI terminados en 5: 16 de junio

-DNI terminados en 6: 17 de junio

-DNI terminados en 7: 18 de junio

-DNI terminados en 8: 19 de junio

-DNI terminados en 9: 22 de junio

JSM / lr