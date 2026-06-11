Jubilaciones ANSES: de cuánto será el aumento en julio tras conocerse la inflación de mayo

Tras conocerse el dato de inflación correspondiente a mayo de 2026, por parte del INDEC, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 2,15% a partir del próximo mes.

La inflación de mayo fue del 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, según el INDEC

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad por el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De no mediar cambios, los beneficiarios seguirán cobrando $70.000 como bono adicional. Los nuevos montos son:

- Jubilación mínima: $482.594,30 ($412.594,30 + bono de $70.000)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $400.075,44 ($330.075,44 + Bono de $70.000)

- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.816,01 ($288.816,01 + bono de $70.000)

- Pensión Madre de 7 hijos: $482.594,30 ($412.594,30 + bono de $70.000)

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Según informó ANSES, lo recibirán:

- Jubilados que cobran el haber mínimo

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para cobrar el monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($412.594,30).

En el caso de que se perciba un monto superior, se pagará un compensatorio para alcanzar los $482.594,30. Es decir que si beneficiario cobrara $400.000, el bono ascendería a $82.594,30.

La inflación de mayo fue del 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, según el INDEC

La inflación de mayo se ubicó en 2,1% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 11 de junio. Así, el (Índice de Precios al Consumidor) IPC llega al porcentaje más bajo desde septiembre de 2025. La variación interanual es del 33,2% en el total nacional. En lo que va del año, el IPC acumula una suba de 14,7%.

El resultado se conoce luego de que abril cerrara con un IPC de 2,6%, lo que implica que en mayo se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a aquella medición.

FN