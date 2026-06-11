Jubilaciones en crisis: aseguran que un adulto mayor necesita más de $1,5 millones para no ser pobre

La situación económica de los jubilados continúa agravándose en Argentina. Según explicó Cristian D'Alessandro, abogado previsional, la canasta básica para una persona mayor que reside en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $1.577.435 mensuales, una cifra que contrasta fuertemente con los ingresos que perciben quienes cobran la jubilación mínima.

"Todos sabemos que los jubilados están perdiendo por goleadas", sostuvo el especialista al analizar los datos relevados por la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires.

D'Alessandro detalló que ese monto contempla gastos básicos como alimentos, transporte, vivienda y expensas para quienes poseen vivienda propia. Sin embargo, aclaró que no incluye alquiler ni costos de salud, dos variables que pueden elevar considerablemente el presupuesto mensual requerido. "Si tiene que alquilar, ese mismo jubilado tiene que soportar un gasto adicional", explicó.

La brecha entre los ingresos y el costo de vida

El abogado previsional remarcó que el haber mínimo continúa muy lejos de cubrir las necesidades esenciales de los adultos mayores. En ese contexto, describió cambios profundos en los hábitos de consumo de los jubilados. "La harina reemplazó la carne y la gelatina reemplazó una forma de comer", afirmó.

Además, alertó sobre el deterioro nutricional que enfrentan muchas personas mayores debido a la imposibilidad de acceder a una alimentación equilibrada. "Eso es, lamentablemente, llenar el estómago sin valores nutricionales", agregó.

Para D'Alessandro, incluso el pago del aguinaldo representa apenas un alivio temporal frente al creciente endeudamiento que afecta a gran parte del sector. "Esto es pan para hoy, hambre para mañana", expresó al referirse al impacto limitado de los ingresos extraordinarios.

Medicamentos, atención médica y una realidad cada vez más difícil

El especialista también cuestionó la situación de la cobertura médica y el acceso a medicamentos, una de las principales preocupaciones de los jubilados. "Estamos viendo panzas vacías y con hambre", sostuvo al describir el escenario social que observa diariamente en su actividad profesional.

Asimismo, manifestó preocupación por los recientes reclamos de médicos de cabecera vinculados al PAMI, una situación que, según explicó, afecta directamente a los afiliados que necesitan atención permanente.

Hacia el final de la entrevista, D'Alessandro compartió una de las expresiones que más escucha entre quienes acuden a su estudio jurídico y que, según indicó, refleja la gravedad de la situación actual. "Antes te decían que no llego a fin de mes, ahora no llego", señaló.

Y concluyó con una definición contundente sobre el estado de vulnerabilidad que atraviesan muchos adultos mayores: "No llego a vivir, no llego a sobrevivir, no llego a cubrir mi alimentación básica".

