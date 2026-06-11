ANSES pidió una caución para devolverle la pensión a Cristina Kirchner y busca resguardar fondos del Estado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) solicitó a la Justicia que Cristina Fernández de Kirchner presente una caución real o personal antes de que se haga efectiva la restitución de su pensión de privilegio. El organismo considera que esa garantía es necesaria para proteger los recursos públicos ante una eventual revocación de la medida cautelar que ordenó devolver el beneficio.

La presentación judicial sostiene que la legislación vigente establece que, antes de ejecutar una medida cautelar contra el Estado, quien la solicita debe ofrecer una garantía destinada a cubrir posibles daños y perjuicios. Con ese argumento, ANSES busca contar con un respaldo económico que permita recuperar los fondos abonados si la decisión final de la Justicia resulta desfavorable para la ex mandataria.

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La discusión gira en torno a la asignación mensual vitalicia que Cristina Kirchner percibía como ex presidenta y como viuda del ex presidente Néstor Kirchner. De acuerdo con estimaciones oficiales, el beneficio equivaldría a 38 jubilaciones mínimas, lo que representa una suma cercana a los $15,3 millones mensuales.

El origen del conflicto

La pensión fue suspendida en noviembre de 2024 por decisión del Gobierno nacional. La medida se fundamentó en la pérdida de las condiciones de “honor y mérito” exigidas para acceder al beneficio, luego de que quedara firme la condena por corrupción en la causa Vialidad.

Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar a una medida cautelar presentada por la defensa de Cristina Kirchner y ordenó restablecer de manera provisoria el pago de la asignación. Los jueces consideraron que el beneficio tiene carácter alimentario y rechazaron los intentos del Ejecutivo por frenar la restitución.

La intervención de la Corte Suprema

Tras ese fallo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, recurrió directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recursos de queja para intentar dejar sin efecto la cautelar y suspender definitivamente el beneficio.

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Ahora, mientras el máximo tribunal analiza la cuestión de fondo, ANSES busca que la restitución de la pensión quede condicionada a la presentación de una caución que garantice la devolución de los fondos en caso de que la resolución judicial sea revertida.

El planteo abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Estado y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el cobro de la pensión de privilegio, una controversia que continúa bajo revisión de la Justicia.

LB