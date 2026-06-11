Polémica entre Eduardo Valdés y Fontevecchia sobre la prisión de Cristina: quedó inconclusa y continuará

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continúa generando fuertes debates sobre el funcionamiento de la Justicia, la corrupción y el impacto político de las decisiones judiciales en la Argentina. A partir de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el diputado Eduardo Valdés sostuvo que la expresidenta es víctima de una persecución judicial y cuestionó la imparcialidad de magistrados y fiscales que intervinieron en la causa Vialidad, al tiempo que defendió su inocencia.

Eduardo Valdés es un abogado, dirigente peronista y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integrante de Unión por la Patria. Se desempeñó como legislador porteño, convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994, miembro del Parlamento del Mercosur y funcionario de la Cancillería argentina. Además, entre 2014 y 2015 se desempeñó como embajador argentino ante la Santa Sede, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y suele intervenir en debates vinculados a política exterior, justicia, derechos humanos y temas institucionales.

Ayer se cumplió un año de Cristina Kirchner en prisión domiciliaria. Sé que nosotros tenemos opiniones muy distintas sobre el tema, pero me parece importante que nuestra audiencia también conozca la tuya.

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Me gusta conversar contigo porque alguna vez hemos charlado. Vos me decías que habían intervenido muchos jueces de distintas miradas en el proceso de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo te digo que en la causa Vialidad, por la cual está condenada, todos los jueces deberían haberse excusado por parcialidad.

El propio doctor Julián Ercolini, juez de primera instancia, había cerrado la causa diciendo que no procedía, que no era delito, cuando se presentó en 2008. Sin embargo, la reabre en 2016. Y eso coincide con que su esposa, de apellido Kenny, era vocera del ministro de Justicia, Germán Garavano. Si yo tengo a mi mujer trabajando con el ministro de Justicia y es el propio presidente Macri quien impulsa la reapertura de la causa, vía Javier Iguacel, al menos me tengo que excusar.

Cristina apela esa decisión y le toca un juez, Mariano Llorens, que juega de arquero en el equipo Liverpool. Ustedes, los periodistas, descubrieron que ese equipo jugaba en la quinta de Mauricio Macri. Yo no le desearía a Macri que lo juzgue el juez que juega al fútbol todos los sábados conmigo, si yo fuera el denunciante de Mauricio Macri.

Lo mismo sucede cuando apela esa decisión. Es más, el juez Llorens manda a juicio oral a Cristina Kirchner. ¿Y quién le toca? El juez Rodrigo Giménez Uriburu como presidente del tribunal y el fiscal Diego Luciani, que juegan en el mismo equipo de fútbol que Mariano Llorens, en la quinta particular de Mauricio Macri.

Mirá, es tan público que Macri le mostró al presidente de China, Xi Jinping, un video que está en las redes sociales. Allí se ve cómo hacía goles en su equipo. En una de esas imágenes patea un tiro libre y le convierte un gol a Mariano Llorens, que era el arquero.

Entonces, ¿qué sucede? Cristina Fernández de Kirchner vuelve a apelar la condena y los dos jueces de Casación que forman mayoría para confirmarla eran jueces que jugaban al pádel en la Quinta de Olivos. Eso fue reconocido por ellos mismos y surge del acceso a la información pública.

Entonces, lo que digo es que Cristina Kirchner nunca quiso evadir a la Justicia. Se fue sin fueros, Jorge. Todos los que se sienten culpables buscan fueros. Cristina, en 2015, podía haberse ido como senadora o diputada. Quiso irse sin fueros hasta 2023, cuando terminó su mandato como vicepresidenta. Si quería fueros, podía haber sido senadora por la provincia de Buenos Aires o diputada nacional. Nunca los buscó porque siempre me dijo: "Quiero demostrar mi inocencia".

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Aun cuando la citaron a ocho indagatorias en un mismo día, cosa que no le sucedió a ningún ser humano. Entonces, cuando digo que creo en su inocencia, ¿sabés por qué? Porque cuando uno es inocente va, se pone a derecho y la demuestra.

No vacía los celulares, como te confesó un periodista que hizo para que no se los investigaran. El día que a mí me quisieron involucrar en algo, fui y entregué mi celular. ¿Y sabés qué? El fiscal Carlos Stornelli me tomó declaración porque investigó el celular. Ahí está la verdad de nuestras vidas cuando uno clama inocencia.

Eso es lo que yo pienso y por eso creemos que esta condena es absolutamente injusta. Sobre todo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Y en esto, que a vos te gusta la historia, me acabo de terminar de leer un libro que te recomiendo: "Vida de Hipólito Yrigoyen", de Manuel Gálvez. En el capítulo XV muestra el calvario de Yrigoyen, que había sido destituido con más de 80 años y condenado a prisión. Lo mandan a la isla Martín García porque era el dirigente político con mayor liderazgo y no querían que tuviera contacto con el pueblo.

¿Y sabés qué le aplican como pena accesoria? Que durante diez años no podía ejercer ningún cargo público. Tenía más de 80 años. ¿Qué significaba eso? Que nunca más iba a poder ejercer un cargo público. Eso fue votado por unanimidad y aclamado por el gobierno de entonces. El diario Crítica, que era muy importante en ese momento, felicitaba a los jueces. Después la historia mostró otra mirada sobre Hipólito Yrigoyen. Yo creo que no son tan distintas las decisiones corporativas judiciales. Cuando la Justicia está mal para uno, está mal para todos. Yo no miro los dos lados, miro uno solo: el juez debe ser y parecer imparcial.

¿Sabés quién lo dijo ayer? Te recomiendo una exposición brillante que hizo Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados. Miguel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, dijo claramente que los tres jueces de la Corte deberían haberse excusado de intervenir en el caso de Cristina Kirchner. O, como mínimo, deberían haber completado el tribunal convocando conjueces.

Estaban juzgando a una expresidenta elegida dos veces por el pueblo y una vez vicepresidenta, cuando ellos mismos habían sido denunciados en juicio político por el bloque político al que pertenecía Cristina Kirchner. Por lo tanto, deberían haberse excusado porque estaban comprometidas las condiciones de independencia que debe tener un juez para juzgar estos casos.

No lo digo yo, lo dijo Miguel Pichetto ayer en la Cámara. Son cuestiones que me gustaría discutir a fondo con periodistas como vos, que permiten escuchar y confrontar puntos de vista.

Algún día voy personalmente y lo hablamos en profundidad en uno de tus programas.

Te decía: vos mencionás tres jueces y un fiscal. Hubo alrededor de veinte jueces y fiscales que intervinieron en la causa. ¿Es correcto?

¿Cómo?

Sí, porque mencionaste el caso de tres jueces que, según vos, deberían haberse excusado, y el fiscal que también debería haberse excusado. Mencionaste al juez de primera instancia, cuya esposa era vocera del ministro.

El fiscal era Ignacio Mahiques. Hablo del juez de segunda instancia y de fiscales que habían acordado que esa causa no correspondía a ese fuero y por eso la enviaron a Santa Cruz. No es que la pidió Santa Cruz.

Esto lo digo públicamente, con lo que significa decirlo en una radio. El juez Ercolini, con anuencia fiscal, dijo: "Este delito no es federal y tiene que ir a Santa Cruz". ¿Sabés cuándo fue eso? En agosto de 2008. ¿Sabés cuánto llevaba gobernando Cristina Kirchner? Siete meses.

¿Sabés cuándo se reabre la causa? En 2016, con Macri presidente y Javier Iguacel al frente de Vialidad. En primera instancia, fiscal y juez dijeron una cosa. Yo te nombré algunos casos porque son exorbitantes. En segunda instancia, el doctor Mariano Llorens conformó la mayoría para tomar la decisión.

Ahora, en el juicio oral, el fiscal que acusaba y el presidente del tribunal jugaban en el mismo equipo. Deberían haberse declarado incompetentes.

Obviamente uno percibe que la Justicia avanza en causas judiciales cuando ya no tienen poder quienes estaban en el Poder Ejecutivo. Eso vale, podríamos decir, para muchos casos y creo que también lo vamos a ver con Javier Milei. Lo que vos contás, que en 2008 hubo una decisión a favor de Cristina y que en 2016, cuando asume Macri, hubo otra distinta, muestra claramente una correlación con el cambio político de la época. Ahora, también es cierto que hubo un trabajo presentado ante la Justicia por Javier Iguacel, como vos bien decís, en el que se incorporaban nuevas pruebas respecto de sobreprecios en la obra pública. Y tenés al exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, quien declaró esta semana que había sobreprecios del 20% en la obra pública. Es decir, creo que una cuestión discutible es si debía intervenir la Justicia federal o la provincial. Pero, en el caso de Cristina Kirchner, ¿qué impresión te produce que una gran parte de la sociedad piense que es culpable?

El doctor Lavagna, como te dije, cuando la denuncia fue presentada en 2007, acababa de terminar de ser ministro de Economía de Néstor Kirchner, porque los delitos que se denuncian en la causa Vialidad originaria corresponden al gobierno de Néstor Kirchner. Creo que el doctor Lavagna estaba hablando de la obra pública fuera de la provincia de Santa Cruz. Yo estoy hablando de la causa Vialidad.

¿Qué opinás vos, como una persona de sentimientos democráticos, al ver que un porcentaje cada vez más importante de la sociedad piensa que Cristina Kirchner es responsable de corrupción? ¿Qué te produce?

¿Estás seguro?

Yo te pregunto: ¿no ves los resultados electorales?

Te estoy hablando de cosas que pasan en estos días. No lo digo yo. Lo dijo Carlos Pagni en Odisea Argentina.

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La agencia Bloomberg convocó a la consultora brasileña Atlas Intel. Dice que quien lidera la imagen positiva es Cristina Fernández de Kirchner. No lo digo yo. Lo dijeron La Nación y el periodista Carlos Pagni.

Estás omitiendo que, en una sociedad polarizada, podés tener un 35% a favor y un 65% en contra.

Pero, en esa encuesta que vos me dijiste que viste, la que menciona Carlos Pagni, casualmente Cristina Kirchner es la que tiene más imagen positiva. Por eso aparece primera, porque hacen una evaluación entre imagen positiva e imagen negativa. Por eso estaba primera en la lista.

Estás confundiendo la encuesta.

No, no la estoy confundiendo. Y además, segunda estaba Myriam Bregman, tercero Axel Kicillof y recién después aparecía el primer funcionario del Gobierno, que era Javier Milei.

MV