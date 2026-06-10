Un año de Cristina presa: ¿Qué sucede en San José 1111?

Este 10 de junio se cumple exactamente un año desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, un fallo que modificó para siempre el escenario político argentino y selló el final de la carrera electoral de quien fuera dos veces presidenta de la Nación.

La fecha encuentra a la exmandataria cumpliendo prisión domiciliaria en el departamento ubicado en San José 1111, esquina Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución, el mismo inmueble que se convirtió durante el último año en una referencia obligada para la militancia peronista.

A diferencia de las jornadas de alta tensión que siguieron a la ratificación de la condena, la mañana transcurrió con calma. No hubo concentraciones masivas ni visitas de dirigentes nacionales del Partido Justicialista. Tampoco se observó la presencia de exfuncionarios kirchneristas en el edificio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí aparecieron desde temprano distintos pasacalles y carteles de organizaciones políticas y sindicales, entre ellos de La Cámpora, ATE Nacional y sectores alineados al peronismo bonaerense. La expectativa está puesta en la movilización convocada para las 16 horas, cuando militantes marcharán desde la estación Constitución hasta el domicilio donde reside la expresidenta.

Un barrio acostumbrado

Durante el último año, la presencia constante de simpatizantes modificó parcialmente la rutina de una zona tradicionalmente tranquila de Constitución. Vecinos consultados coinciden en que los primeros meses fueron los más complejos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la convivencia se normalizó.

"Los militantes suelen ser siempre los mismos", comentan quienes viven en las inmediaciones. La denominada "guardia permanente" que acompañó a Cristina durante gran parte de 2025 fue perdiendo intensidad y hoy la relación entre residentes y militantes se desarrolla sin mayores conflictos.

Seguridad reforzada, pero sin vallado

Aunque no se dispuso un operativo especial con vallas, efectivos de la Policía Federal y la custodia asignada a la exvicepresidenta reconocieron que hubo un refuerzo preventivo de personal ante la expectativa de una importante concurrencia durante la tarde.

La circulación vehicular sobre San José y Humberto Primo podría verse afectada por el avance de las columnas militantes que llegarán desde Constitución.

Durante toda la mañana, Cristina Fernández de Kirchner permaneció dentro del departamento. Desde la calle apenas se observó movimiento detrás de las cortinas de las ventanas que dan al frente del edificio.

El único capítulo pendiente: los bienes

A un año de la condena firme, prácticamente todos los efectos jurídicos de la sentencia ya están vigentes.

La prisión domiciliaria se cumple desde hace doce meses. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos también quedó firme. Sin embargo, existe un aspecto central que todavía no fue ejecutado completamente: el decomiso patrimonial.

La Justicia busca recuperar alrededor de 685.000 millones de pesos, monto que considera parte del perjuicio económico ocasionado al Estado según la sentencia de la causa Vialidad.

En las últimas semanas, la defensa de la expresidenta presentó recursos para proteger parte del patrimonio familiar, particularmente bienes vinculados a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, con el objetivo de impedir que sean alcanzados por futuras medidas de decomiso.

Hasta el momento, los tribunales no modificaron el criterio establecido en la sentencia.

La cuenta regresiva hacia 2029

Otro dato que sobresale en este aniversario es el calendario judicial que enfrenta la expresidenta.

Cristina Fernández de Kirchner recién podrá solicitar la libertad condicional el 10 de junio de 2029, una vez cumplidos los requisitos temporales previstos por la legislación vigente.

Por ese motivo, aún restan tres años para que pueda iniciar formalmente ese trámite.

Los presentes y los ausentes

La principal presencia política prevista para la jornada será la de Máximo Kirchner, quien encabezará la columna de La Cámpora que llegará hasta San José 1111 durante la tarde.

El departamento donde cumple la condena tiene además una fuerte carga familiar. Allí residía originalmente Florencia Kirchner, y fue el lugar elegido por la exmandataria para instalarse tras el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022. Posteriormente, cuando comenzó a cumplir la prisión domiciliaria, decidió permanecer en ese inmueble, mientras su hija se trasladó a otra vivienda dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las ausencias sobresale la del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Aunque durante la jornada estuvo en las inmediaciones de la Corte Suprema, no tenía previsto acercarse al domicilio de la expresidenta.