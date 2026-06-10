ARSAT: pidieron indagar a 10 empresarios y ex funcionarios por presunta corrupción, coimas y fraude al Estado

La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación que involucra a ex funcionarios de ARSAT y empresarios privados. El fiscal Fernando Domínguez solicitó la declaración indagatoria de diez imputados por presuntos delitos vinculados con negociaciones incompatibles con la función pública, fraude contra la administración pública y pago de coimas.

La medida se conoció luego de que el juez federal Lino Mirabelli levantara el secreto de sumario de una causa que, según los investigadores, expuso una trama de presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la empresa estatal de telecomunicaciones.

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Entre los principales imputados aparece Facundo Leal, quien encabezó ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández. También fueron alcanzados por el pedido de indagatoria los ex funcionarios Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, además de directivos y representantes de la firma Argentina Logistic Service (ALS).

Contratos bajo sospecha

La investigación se concentra en una serie de contrataciones vinculadas a servicios logísticos, transporte, alquiler de grúas y espacios de almacenamiento que habrían beneficiado a ALS entre 2020 y 2024.

Según la fiscalía, los contratos habrían sido direccionados de manera irregular mediante procedimientos cuestionados y prestaciones que, en algunos casos, no habrían sido necesarias o directamente no se habrían cumplido.

Los investigadores sostienen que estas operaciones provocaron un perjuicio económico para el Estado y que los funcionarios involucrados habrían incumplido sus deberes al administrar recursos públicos.

Acusan el pago de beneficios y dádivas

Otro de los ejes de la causa apunta a la supuesta entrega de beneficios económicos a funcionarios de ARSAT a cambio de favorecer a la empresa contratista.

La hipótesis judicial indica que algunos directivos habrían recibido dinero, pasajes, puestos laborales y otras ventajas como contraprestación por facilitar adjudicaciones y contratos.

Para la fiscalía, estas maniobras podrían encuadrarse en delitos de cohecho y corrupción administrativa.

Hallazgos durante los allanamientos

La causa tomó una dimensión mayor tras una serie de allanamientos realizados en Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Durante los operativos, la Policía Federal secuestró documentación, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital y dinero en efectivo.

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Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en un inmueble vinculado a Facundo Leal, donde los investigadores hallaron cientos de miles de dólares en efectivo, además de otras divisas extranjeras.

También fueron encontrados estupefacientes y equipamiento tecnológico utilizado para tareas de inteligencia, incluyendo dispositivos de escucha encubiertos, inhibidores de señales y sistemas de rastreo satelital.

Por estos hallazgos, Leal permanece detenido en una causa paralela vinculada a la tenencia de drogas.

De un robo a una investigación por corrupción

El expediente se inició tras una denuncia por el robo de mercadería almacenada en instalaciones de ARSAT. Sin embargo, a medida que avanzaron las medidas de prueba, los investigadores detectaron posibles maniobras que derivaron en una pesquisa mucho más amplia.

Ahora, mientras los peritos analizan la documentación y el material secuestrado, la Justicia deberá resolver el pedido de indagatoria formulado por el fiscal Domínguez y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en una de las investigaciones más sensibles que involucran a ex directivos de la empresa estatal.

La causa, que comenzó por un presunto robo de mercadería, terminó derivando en una investigación por supuestos hechos de corrupción, posibles sobornos, hallazgos de drogas y dispositivos de inteligencia, ampliando significativamente el alcance de las acusaciones.

LB