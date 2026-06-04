La investigación judicial contra Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), incorporó nuevos elementos en la causa que lo tiene detenido. En los allanamientos realizados en su domicilio, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) encontraron 800.000 dólares en fajos termosellados dentro de una valija.

El operativo fue realizado en el departamento que el exfuncionario nacional durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, tiene en la zona de Palermo Chico. A Leal ya le habían hallado en su poder drogas y una serie de dispositivos que se utilizan de forma habitual en tareas de vigilancia y espionaje encubierto y un teléfono satelital.

Facundo Leal: hallaron equipos de espionaje profesional en los allanamientos al ex titular de ARSAT

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El nuevo dato se desprende de las fotos y el video del operativo que difundió este jueves la fuerza de seguridad. En las imágenes, se ven a al menos dos de sus integrantes revisar el equipaje y contar el dinero en la divisa estadounidense que fue detectado en el inmueble, que se suma al de monedas de otros seis países que fueron incautadas previamente.

En el lugar también se secuestraron 2 millones de pesos argentinos y diferentes drogas, como 300 gramos de ketamina, más de setenta pastillas de MDMA y cocaína. Entre otros elementos, también se detectó una balanza, bolsas tipo ziploc y utensilios asociados al consumo o fraccionamiento de sustancias.

Al mismo tiempo, en una casa que el abogado de 42 años oriundo de Mendoza posee en su provincia natal, se encontraron 1.700.000 dólares, según consignó el medio La Nación.

El hallazgo de los billetes en múltiples monedas extranjeras -euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos, colombianos y chelines tanzanos- dio inicio a la apertura una línea de investigación específica que tiene el fin de identificar el origen de los fondos y si estos estarían vinculados o no con otros delitos.

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