jueves 04 de junio de 2026
JUDICIALES
Investigación por corrupción

Valijas con dólares y fajos termosellados: qué encontraron en los allanamientos al extitular de ARSAT

El operativo fue realizado en un departamento que pertenece a Facundo Leal, que también estuvo al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Antes, le habían encontrado drogas, equipos de espionaje y más dinero en monedas extranjeras.

Allanamiento en el departamento de Facundo Leal, extitular de Arsat 20260604
Allanamiento en el departamento de Facundo Leal, extitular de Arsat | Policía Federal Argentina

La investigación judicial contra Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), incorporó nuevos elementos en la causa que lo tiene detenido. En los allanamientos realizados en su domicilio, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) encontraron 800.000 dólares en fajos termosellados dentro de una valija.

El operativo fue realizado en el departamento que el exfuncionario nacional durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, tiene en la zona de Palermo Chico. A Leal ya le habían hallado en su poder drogas y una serie de dispositivos que se utilizan de forma habitual en tareas de vigilancia y espionaje encubierto y un teléfono satelital.

Facundo Leal: hallaron equipos de espionaje profesional en los allanamientos al ex titular de ARSAT

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El nuevo dato se desprende de las fotos y el video del operativo que difundió este jueves la fuerza de seguridad. En las imágenes, se ven a al menos dos de sus integrantes revisar el equipaje y contar el dinero en la divisa estadounidense que fue detectado en el inmueble, que se suma al de monedas de otros seis países que fueron incautadas previamente.

En el lugar también se secuestraron 2 millones de pesos argentinos y diferentes drogas, como 300 gramos de ketamina, más de setenta pastillas de MDMA y cocaína. Entre otros elementos, también se detectó una balanza, bolsas tipo ziploc y utensilios asociados al consumo o fraccionamiento de sustancias.

Al mismo tiempo, en una casa que el abogado de 42 años oriundo de Mendoza posee en su provincia natal, se encontraron 1.700.000 dólares, según consignó el medio La Nación.

Allanamiento en el departamento de Facundo Leal, extitular de ARSAT 20260604

El hallazgo de los billetes en múltiples monedas extranjeras -euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos, colombianos y chelines tanzanos- dio inicio a la apertura una línea de investigación específica que tiene el fin de identificar el origen de los fondos y si estos estarían vinculados o no con otros delitos.

Noticia en desarrollo...

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