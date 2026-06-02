Facundo Leal: hallaron equipos de espionaje profesional en los allanamientos al ex titular de ARSAT

La investigación judicial que mantiene detenido a Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), incorporó un nuevo elemento que profundiza las sospechas sobre el ex funcionario. Durante los allanamientos realizados en su domicilio fueron encontrados equipos profesionales de espionaje y vigilancia encubierta.

El hallazgo se produjo en el marco de la causa que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT y que derivó en una serie de procedimientos ordenados por la Justicia Federal de San Isidro. Durante esos operativos, además de secuestrarse una importante suma de dinero en efectivo y drogas sintéticas, los investigadores encontraron una valija especialmente acondicionada con aparatos utilizados habitualmente para tareas de inteligencia y seguimiento.

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Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, dentro de una valija rígida había al menos 19 dispositivos electrónicos especializados. Entre los elementos secuestrados figuraban cámaras y grabadores ocultos camuflados en objetos de uso cotidiano como anteojos oscuros, una lapicera, una llave de automóvil, un control remoto y un mouse de computadora. Los equipos estaban organizados en compartimentos individuales dentro de la valija, preparados para su transporte y utilización.

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Los investigadores también encontraron equipos destinados a detectar cámaras ocultas, micrófonos y rastreadores GPS, además de dispositivos de geolocalización con capacidad de monitoreo y grabación de audio.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un teléfono satelital Iridium 9555, un equipo utilizado para mantener comunicaciones en lugares donde no existe cobertura de telefonía móvil convencional.

Asimismo, se secuestró un inhibidor de señal, un dispositivo capaz de bloquear comunicaciones celulares, redes WiFi y sistemas de geolocalización en un área determinada. Ambos aparatos serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados y qué información podrían contener.

El descubrimiento de los equipos de espionaje se suma a los elementos ya encontrados durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Leal.

De acuerdo con la investigación, en su departamento de Palermo se encontraron más de US$ 650.000 en efectivo, además de pesos argentinos y divisas extranjeras. Paralelamente, en una propiedad ubicada en Mendoza fueron hallados alrededor de US$ 1,7 millones adicionales, elevando el total secuestrado a más de US$ 2,4 millones.

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Los operativos también permitieron secuestrar ketamina, cocaína, MDMA y otras drogas sintéticas, además de teléfonos celulares, computadoras, documentación y dispositivos electrónicos que ahora son analizados por la Justicia.

El origen de la causa

La causa se originó a partir de una denuncia por el presunto faltante de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT. Sin embargo, el avance de los allanamientos abrió nuevas líneas de investigación vinculadas a posibles hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otras actividades que aún están bajo análisis judicial.

Ahora, los peritajes sobre los dispositivos de espionaje podrían aportar información clave para determinar si esos equipos fueron utilizados para registrar conversaciones, realizar seguimientos o desarrollar actividades de inteligencia ilegal, una hipótesis que comenzó a tomar fuerza tras los últimos hallazgos.

RG / EM