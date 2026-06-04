El caso Francisco Leal: la trama oculta de un escándalo mayúsculo que involucra millones de dólares sin declarar y drogas sintéticas

Lo que comenzó como la investigación de un robo común en un depósito estatal, el caso de Facundo Leal, extitular de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), derivó en un escándalo mayúsculo que involucra millones de dólares sin declarar, drogas sintéticas, equipos de espionaje y una presunta red de retornos conocida como "la banda de los mendocinos".

La causa judicial, en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, no nació por una denuncia de enriquecimiento, sino por el saqueo de un depósito de ARSAT en San Fernando a principios de 2024. Allí se guardaban insumos estratégicos de la Red Federal de Fibra Óptica. Al investigar el robo, la Justicia descubrió que las cámaras de seguridad del predio no funcionaban y que el cerco eléctrico estaba cortado hacía tiempo.

Las sospechas se dirigieron inmediatamente hacia la empresa de logística contratada para custodiar y administrar esos materiales. Al auditar el contrato (otorgado en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández), la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) descubrió que la licitación había sido una simulación: las tres empresas que compitieron pertenecían a la misma estructura familiar y societaria. Los contratos y prórrogas —que superaron los 1,9 millones de dólares— fueron firmados de manera directa por Leal y otros dos gerentes, salteándose al directorio de ARSAT.

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Facundo Leal: hallaron equipos de espionaje profesional en los allanamientos al ex titular de ARSAT

Detrás de estas contrataciones irregulares opera el grupo denominado como "la banda de los mendocinos". Se trata de un entramado de funcionarios y empresarios oriundos de Mendoza que, según los peritajes tecnológicos y las investigaciones de la periodista la periodista Camila Dolabjian de La Nación, coparon áreas clave de ARSAT y habrían montado un aceitado circuito de coimas y retornos.

En los teléfonos secuestrados a los contratistas se encontraron mensajes explícitos que documentaban las transferencias de dinero y el cobro de "peajes" hacia los funcionarios implicados. Por este motivo, la fiscalía ya solicitó la indagatoria de al menos diez personas por los delitos de defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según la investigación de La Nación, cuatro miembros del grupo se encuentran imputados y con pedido de indagatoria ante la sospecha de haber recibido coimas para contratar a un depósito y de haber estado vinculados al movimiento de grandes cantidades de dinero dentro de la empresa.

Los mendocinos tienen en común su provincia de origen, su vínculo con ARSAT y, en particular, un importante crecimiento en la función pública entre 2025 y 2026. Dicho grupo se compone actualmente de algunos imputados y otras figuras no implicadas en la causa hasta el momento.

Detuvieron al extitular de Arsat tras hallar más de US$650.000 y droga en su departamento

Todas las figuras, según se indicó, se encuentran dentro de ARSAT desde hace unos 20 años tras llegar a la empresa junto al exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli (PJ), incluyendo a Leal; Gerardo Boschin, exgerente de compras y expresidente de Trenes Argentinos durante la gestión libertaria; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas, y Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas.

Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad mendocino, exgerente de Relaciones Institucionales de la empresa y presidente de Trenes Argentinos Infraestructura durante la gestión de Javier Milei es otro miembro del grupo junto a Santiago Trezza Silva, abogado que desempeñó múltiples roles en ARSAT, y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), empresa de la compañía para el testing de satélites en Bariloche.

Varios de los mencionados lograron quedarse con puestos dentro del poder durante la gestión de Javier Milei, un ejemplo es Leal al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), aunque luego renunciaron a la par del mendocino Luis Pierrini, quien fue invitado a retirarse de la Secretaría de Transporte en enero de este año.

En este contexto, el extitular de ARSAT fue detenido hace una semana luego de que se realizaran allanamientos en sus propiedades y las autoridades encontraran más de dos millones de dólares en efectivo junto a una gran cantidad de dosis de drogas.

Ante rumores e informaciones que trascendieron, fuentes cercanas al empresario Daniel Vila desmintieron cualquier vínculo con Facundo Leal con el grupo de los mendocinos. Y dejaron en claro que el empresario solo conoce a Luis Pierrini que es un reconocido, empresario y presidente de la compañía Triunfo Seguros.

Qué le encontraron a Leal

A fines de mayo de 2026, la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal realizó una docena de allanamientos simultáneos. Al ingresar a las propiedades de Leal, los efectivos secuestraron un total de 2,59 millones de dólares en efectivo sin declarar. En su departamento del barrio de Palermo Chico (CABA) escondía poco más de 800.000 dólares junto a billetes de Uruguay, Brasil, México, Colombia e incluso chelines tanzanos. En su otra residencia, ubicada sobre la avenida Boulogne Sur Mer en la ciudad de Mendoza, la policía halló el grueso del dinero: 1,78 millones de dólares físicos.

En el operativo porteño se incautaron casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis y dosis de cocaína, lo que motivó su inmediata detención e incomunicación por infracción a la Ley de Drogas.