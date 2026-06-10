Alerta por la tormenta Cristina en Centroamérica: inundaciones, desaparecidos y preocupación a horas del arranque del Mundial

La tormenta tropical Cristina golpea con dureza la costa del océano Pacífico en Centroamérica, provocando graves inundaciones, ráfagas de viento y la desaparición de al menos cinco personas tras el naufragio de dos embarcaciones. Las intensas precipitaciones mantienen en estado de máxima alerta a varios países de la región a pocas horas del arranque del Mundial 2026.

El fenómeno meteorológico se formó inicialmente frente a las costas de Nicaragua y expandió rápidamente su zona de influencia hacia El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Las autoridades regionales activaron comités de crisis ante un sistema que avanza de manera inusualmente lenta, lo que incrementa el peligro por la acumulación de agua en suelos.

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El Gobierno salvadoreño decretó de forma urgente la alerta naranja en la totalidad de su territorio tras constatar el impacto directo del temporal durante la madrugada, ordenando además la suspensión total de las clases en escuelas y universidades para mitigar el desplazamiento de personas en áreas vulnerables.

De acuerdo con los datos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) citados por los cables periodísticos, el ciclón se desplaza a una velocidad de apenas 6 kilómetros por hora.

Esta extrema lentitud potencia el poder destructivo de las lluvias, concentrando grandes volúmenes de agua sobre la infraestructura urbana y las frágiles zonas rurales del litoral pacífico.

La tormenta tropical Cristina golpea con dureza la costa del océano Pacífico en Centroamérica

Por su parte, el director de Protección Civil salvadoreño, Luis Anaya, confirmó que al menos 95 personas debieron ser evacuadas de emergencia y trasladadas hacia albergues temporales en las localidades costeras de Acajutla y La Libertad.

Naufragios en Costa Rica y peligro de deslaves en áreas rurales

La situación es igualmente dramática en Costa Rica, donde la principal preocupación de las fuerzas de seguridad se concentra en la provincia de Guanacaste. En esa región del norte se reportó la desaparición de cinco personas luego de que dos embarcaciones artesanales naufragaran a causa del violento oleaje y los fuertes vientos que azotan las aguas portuarias.

Frente a este escenario adverso, el Servicio Nacional de Guardacostas local desplegó un intenso operativo de búsqueda marítima y aérea bajo condiciones extremas de visibilidad. En paralelo, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) dictó el estado de alerta amarilla para agilizar el giro de recursos económicos y de asistencia humanitaria.

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El informe meteorológico advierte que las condiciones críticas persistirán durante los próximos días, estimando que los acumulados de agua podrían alcanzar los 30 centímetros de lluvia en las franjas costeras de la región.

Las misiones diplomáticas y los comités organizadores locales siguen con extrema atención la evolución del mapa de lluvias, en una semana donde la atención pública internacional iba a estar dominada exclusivamente por el inicio de la cita mundialista.

Al menos 95 personas debieron ser evacuadas de emergencia y trasladadas hacia albergues temporales

Los especialistas civiles alertaron sobre el riesgo extremo que corren miles de familias que residen en áreas rurales centroamericanas, cuyas propiedades están edificadas con materiales precarios como barro, láminas de metal y plástico. Estas estructuras carecen de la resistencia necesaria para soportar los previsibles deslizamientos de tierra.

Hasta el momento, los relevamientos iniciales en las zonas urbanas de la región arrojaron un saldo temporal de al menos 55 viviendas anegadas por completo, destrucción de infraestructura vial en los muelles de pesca y múltiples caídas de árboles que bloquean las rutas de comunicación estratégicas del istmo.