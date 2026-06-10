Ranking Forbes: los jugadores que más dinero ganan y jugaran en el Mundial 2026

Este jueves 11 de junio comenzará una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA y llega con varias novedades. Por primera vez participarán 48 equipos, se disputará en tres países, 16 ciudades serán sede y después de 96 años, será la primera ocasión en la que participarán dos jugadores multimillonarios, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según detallaron desde Forbes.

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Además, los precios de las entradas registraron valores muy elevados. La FIFA puso a la venta las entradas para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por US$32.970, un valor casi 20 veces más elevado que lo que costaban las entradas del último partido de Qatar 2022. En abril, el sitio web de reventa de la FIFA publicó cuatro asientos para la final por poco menos de US$2,3 millones cada uno.

¿Quién son los jugadores mejores pagos del Mundial 2026?

1. Cristiano Ronaldo. Su salario es de US$1.300 millones —US$235 millones por ingresos en el campo y US$65 millones fuera—. No solo es el jugador mejor pago del fútbol mundial, ​​sino también el atleta con mayores ingresos del mundo. Los ingresos estimados de US$300 millones del delantero portugués en los últimos 12 meses lo igualan con el boxeador Floyd Mayweather Jr. como el atleta con mayores ganancias registradas por Forbes, y es el único atleta que superó los US$2 mil millones en ganancias profesionales mientras aún está en actividad.

2. Lionel Messi. Con un salario de US$140 millones —US$70 millones por ingresos en el campo y U$S70 millones de ingresos fuera de la cancha— Al igual que su eterno rival Ronaldo, Messi se sumó hace poco a la lista de multimillonarios de Forbes, con un patrimonio neto estimado en US$1.100 millones. Estará en el centro de las campañas de marketing del torneo: protagonizará nuevos comerciales de Adidas, junto a Bad Bunny y Timothée Chalamet, y de Michelob Ultra, con Christian Pulisic y Billy Bob Thornton. Lowe's también vende un Messi inflable de tres metros de altura por US$99.

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3. Kylian Mbappé. Su salario es de US$95 millones —US$70 millones por ingresos en el campo y US$25 millones fuera—. El delantero de 27 años, ya figura entre los futbolistas más atractivos para las marcas y podría ampliar su lista de patrocinadores con otra gran actuación en la Copa. Antes del Mundial, Mbappé anunció un acuerdo de patrocinio vinculado al bienestar con Fairmont Hotels & Resorts y se sumó a la aseguradora de salud Alan como embajador e inversor.

4. Erling Haaland. Con un salario de US$80 millones —US$60 millones por ingresos en el campo y U$S20 millones de ingresos fuera de la cancha— el noruego firmó una renovación de contrato millonaria con el Manchester City el año pasado, pero el acuerdo, al parecer, no frenará las ofertas del Real Madrid. Por ahora, Haaland puede enfocarse en el Mundial, el primero de Noruega desde 1998, dos años antes de su nacimiento.

5. Vinicius Jr. Su salario es de US$60 millones —US$40 millones por ingresos en el campo y US$20 millones fuera—. Mientras la Seleção busca poner fin a una sequía de 24 años en la Copa del Mundo, Vinicius también podría estar esperando otro tipo de juego. Los fanáticos notaron recientemente que un nuevo anuncio de Nike muestra brevemente una skin de Fortnite del delantero de 25 años, una colaboración que aún no se anunció oficialmente.

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6. Mohamed Salah. Con un salario de US$55 millones —US$35 millones por ingresos en el campo y U$S20 millones de ingresos fuera de la cancha—. Tras nueve temporadas, 257 goles y dos títulos de la Premier League con el Liverpool, Salah llegó a un acuerdo con los Reds en marzo para rescindir su contrato un año antes, lo que le permitirá fichar por un nuevo equipo este verano como agente libre.

7. Sadio Mané. Su salario es de US$54 millones —US$50 millones por ingresos en el campo y US$4 millones fuera—. Mané ya ganó dos títulos importantes este año, pero solo uno se mantuvo. Antes de formar equipo con Ronaldo para ganar el campeonato de la Liga Profesional Saudí con el Al-Nassr, el extremo de 34 años lideró a Senegal a la victoria en la final de la Copa Africana de Naciones en enero, solo para que el título les fuera retirado dos meses después por abandonar el campo en protesta por un penal concedido a Marruecos.

8. Jude Bellingham. Con un salario de US$44 millones —US$29 millones por ingresos en el campo y U$S15 millones de ingresos fuera de la cancha— Junto con Mbappé y Vinicius, Bellingham es uno de los tres jugadores mejor pagados de la Copa del Mundo que milita en el Real Madrid, y aunque aún le faltan un par de semanas para cumplir 23 años, desempeñó un papel clave para Inglaterra en el Mundial de 2022.

9. Lamine Yamal. Su salario es de US$43 millones —US$33 millones por ingresos en el campo y US$10 millones fuera— el español se perdió el cierre de la temporada del Barcelona en La Liga por una lesión en el isquiotibial. Su presencia en televisión no debería sufrir demasiado: en enero firmó un contrato publicitario con American Eagle y forma parte de campañas del Mundial para Coca-Cola, McDonald's, Powerade y Visa.

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10. Harry Kane. Con un salario de US$41 millones —US$29 millones por ingresos en el campo y U$S12 millones de ingresos fuera de la cancha— es el único de los 11 jugadores mejor pagos del Mundial que juega en la Bundesliga alemana, como delantero del Bayern de Múnich.

GZ / EM