La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles“ suspender provisionalmente del ejercicio del cargo” al presidente Gustavo Petro hasta el domingo 21 de junio a las 16 horas, cuando cierren las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Petro es investigado por su presunta participación en la campaña electoral, y declaró a la prensa que "no es así".

La legisladora, que integra Pacto Histórico, el mismo partido político de Petro, aseguró que es posible ordenar la suspensión provisional del mandatario “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

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Petro está en este momento en Nueva York, donde tenía previsto intervenir en el Consejo de Seguridad de la ONU.