Colombia se inclina a la derecha: De la Espriella lidera la intención de voto para el balotaje

El panorama político en Colombia empezó a exhibir definiciones cruciales con miras a los comicios. La última encuesta de la consultora Atlas Intel, realizada en conjunto con Publicaciones Semana entre el 1 y el 2 de junio, reveló una marcada ventaja del candidato de la derecha Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral, consolidando una tendencia que tensiona las estructuras de la izquierda oficialista en el país andino.

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Polarización y números en el balotaje

Frente a la pregunta explícita sobre a quién votarán en el balotaje presidencial, De la Espriella alcanzó el 50,3% de los apoyos. Por su parte, el referente de la izquierda Iván Cepeda cosechó un 42,6%, quedando relegado a una distancia de 7,7 puntos porcentuales.

El esquema de la consulta se completó con un 3,7% de votos en blanco, un 0,5% de sufragios nulos o ciudadanos que afirmaron que no irán a votar, y un 2,9% que todavía no definió su postura.

El fenómeno de la Espriella frente al desafío de Cepeda: cómo llega Colombia al balotaje

La evolución de la serie temporal mostró cómo De la Espriella recuperó terreno de manera sostenida tras el bache registrado a mediados de mayo, cuando se ubicó en un 44%, escalando al 50% el 21 de mayo y tocando su techo actual en la primera semana de junio.

Cepeda, en contraposición, mantuvo una línea ascendente mucho más lenta pero insuficiente: pasó del 40,4% a mediados del mes pasado hasta llegar a su actual 42,6%.

Áreas de gestión y balance de liderazgos

El diagnóstico sobre la confianza ciudadana para administrar áreas críticas de Gobierno favoreció nítidamente al postulante de la derecha. De la Espriella se impuso ante Cepeda en casi todas las dimensiones analizadas, logrando sus diferencias más abultadas en “Criminalidad y narcotráfico” (57% vs 39%); “Relaciones internacionales” (56% vs 36%); y “Fortalecimiento de la democracia” (54% vs 40%). En el plano económico, la distancia se fijó en 11 puntos en materia de "Economía e inflación" (53% a 42%).

Cepeda solo logró superar a su rival en la gestión de "Medio ambiente", donde registró un 48%, frente al 44% de De la Espriella.

"¿A cuál de ellos rechazás más como posible presidente de Colombia?", interrogó el estudio a los encuestados. Las respuestas ratificaron la resistencia que genera el proyecto oficialista, dado que Cepeda cosechó un rechazo mayoritario del 56,6%, mientras que el nivel de impugnación hacia De la Espriella se posicionó sustancialmente más abajo, alcanzando el 40.3%.

Un marginal 3,1% de la muestra se inclinó por manifestar que "Rechazo igual a los dos".

El factor Petro y los cruces regionales

La suerte de la candidatura de Cepeda aparece ligada, de manera inevitable, a la percepción social sobre la administración central. De acuerdo a los datos obtenidos, el 53,2% de los colombianos desaprueba la forma en que Gustavo Petro está conduciendo el Gobierno de Colombia, frente a un 42,7% que manifestó que "aprueba" y un 4,1% que "no sabe cómo evaluar la gestión actual".

El cruce demográfico expuso que la desaprobación al mandatario trepó al 70,1% en la región Caribe y al 63.6% en la región Central, mientras que Bogotá se convirtió en su principal bastión de resistencia con el 56,9% de aprobación.

Abelardo de la Espriella desafió a Iván Cepeda a un debate con una frase lapidaria: “¿Ahora sí, cobarde?”

La segmentación del voto de cara a la segunda vuelta reprodujo fidedignamente esta fragmentación territorial y de género:

-De la Espriella cimentó su victoria gracias al voto femenino, donde acumuló el 54,7% frente al 35,5% de Cepeda; y en la región Caribe, donde arrasó con un 68,6% frente al magro 27,9% de su contrincante.

-Cepeda, en cambio, se hizo fuerte entre los jóvenes de 18 a 24 años, sumando el 60,1% de adhesión, y en Bogotá D.C., localidad donde aventajó al derechista con el 56,4% frente a un 36,1%.

HM/ML