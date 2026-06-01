Abelardo de la Espriella desafió a Iván Cepeda a un debate con una frase lapidaria: “¿Ahora sí, cobarde?”

La carrera hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia sumó un nuevo capítulo de alta tensión política: Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria y ganador de la primera vuelta electoral, aceptó este lunes participar en un debate televisivo con su contrincante del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Aun así, la confirmación llegó acompañada de fuertes descalificaciones y acusaciones de fraude dirigidas hacia la fórmula rival y el oficialismo.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron”, disparó De la Espriella a través de su cuenta en la red social X, en una abierta alusión al rol del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral.

Del mismo modo, en la publicación, el candidato de la derecha convocó a los medios de comunicación a fijar la fecha y hora para el encuentro, al tiempo que exigió que se inste tanto a Cepeda como al mandatario nacional a reconocer los resultados definitivos de las urnas, acusándolos de ejecutar un presunto plan para "robarse las elecciones".

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La reacción de De la Espriella se produjo luego de que el propio Cepeda lo emplazara públicamente a un debate político, delegando el acuerdo de las condiciones en sus respectivos equipos de campaña. No obstante, después de haber sembrado dudas sobre el escrutinio en un primer momento, el candidato del Pacto Histórico moderó notablemente su discurso durante una rueda de prensa posterior: “No hemos encontrado evidencia sobre hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, admitió Cepeda, desestimando de momento la denuncia formal de un fraude masivo.

A su ves, las autoridades institucionales salieron a respaldar la legitimidad del proceso. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ratificó la transparencia de la jornada electoral al sostener que el procedimiento contó con el monitoreo constante de jueces de la República y testigos de todas las fuerzas políticas.

De acuerdo al jefe del Ministerio Público, las verificaciones realizadas hasta la fecha confirman que los comicios transcurrieron con total tranquilidad y dentro de los parámetros de normalidad.

El escenario hacia el 21 de junio

La carrera hacia la Casa de Nariño entró en su recta final con un nivel de tensión política sin precedentes: Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta electoral, oficializó este lunes el desafío para un debate presidencial frente a Iván Cepeda, su rival del Pacto Histórico. Así, la invitación llegó cargada de hostilidad: “Aquí está la fecha y hora: martes 9 de junio a las 7 p.m. en los estudios de Revista Semana”, disparó De la Espriella a través de su cuenta en X.

Según el candidato de la derecha,“Lo único que tienes que hacer es aceptar el resultado de la democracia, que, sin otra razón que el deseo de ignorarla, usted se ha negado a aceptar”. La propuesta incluye que ambos comparezcan junto a sus fórmulas vicepresidenciales, José Manuel Restrepo y Aída Quilcué, para "que el país sepa quiénes van a gobernar".

Ahora, el panorama de cara al balotaje del próximo 21 de junio muestra un país dividido en dos bloques antagónicos. Si bien, De la Espriella parte con una ventaja inicial, la brecha es estrecha y ambos comandos deberán captar el voto de centro y de los ciudadanos que optaron por otras fuerzas en la primera vuelta.

Abelardo de la Espriella en Colombia imitó la campaña de Milei y se hizo llamar ‘tigre’

Abelardo de la Espriella: 10.361.499 votos (Defensores de la Patria)

Iván Cepeda: 9.688.361 votos (Pacto Histórico)

Brecha electoral: 673.138 sufragios de diferencia en primera vuelta.

MV