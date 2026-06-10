La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) contacto a los solicitantes elegidos para recibir los Vouchers Educativos. Esta es una asistencia económica eventual que se otorga con el objetivo de acompañar a familias en el pago de las cuotas escolares para impulsar la continuidad de los estudios de sus hijos, sin importar el nivel.

Dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, la convocatoria para acceder a los vouchers educativos finalizó el pasado 30 de abril. Luego de eso, el organismo se dedicó a rectificar las solicitudes y los eligió en base al cumplimiento de las condiciones establecidas.

ANSES confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos en junio de 2026: quiénes recibirán el pago

ANSES: Quiénes recibirán el pago de los Vouchers Educativos

Los Vouchers Educativos están destinados a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada, sin importar que estén en el nivel inicial, primario o secundario. Sin embargo, estas deben contar con el 75% o más de aporte por parte del Estado.

Los Vouchers Educativos están destinados a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada.

Para poder inscribirse al programa, los beneficiarios deben contar con DNI válido, no superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar y completar la encuesta obligatoria al momento de la inscripción. Además, deberán presentar la siguiente información propia y de sus hijos:

-Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

-Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

-CBU actualizado en Mi ANSES.

-Estar registrado en Mi Argentina.

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Cómo saber si tu postulación fue aprobada por ANSES

En primer lugar, para obtener los Vouchers, los adultos responsables deberán realizar la solicitud a través de la página oficial de los mismos, en donde deberán registrar su CUIL. Por otro lado, para saber si la solicitud fue aceptada, los beneficiarios deberán acceder a la página web oficial del beneficio con sus usuarios y contraseñas de Mi Argentina.

Para saber si la solicitud fue aceptada, los beneficiarios deberán acceder a la página web oficial del beneficio con sus usuarios y contraseñas de Mi Argentina.

No obstante, en caso de que la solicitud sea rechazada, los usuarios podrán observar los motivos de ellos. Por otra parte, también tendrán la posibilidad de realizar un reclamo en caso de que se trate de un motivo académico a través de la página oficial de los mismos.

Cuándo es la fecha de cobro de los Vouchers Educativos

El organismo confirmó que todos los beneficiarios recibirán el monto por los vouchers el próximo viernes 12 de junio, sin importar la terminación de sus DNI. El beneficio lo cobrará el adulto responsable registrado en ANSES, pero en caso de ser 2 personas que estén registradas y convivan con el hijo, la madre obtendrá el dinero.

JSM / lr