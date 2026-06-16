The New York Times fue lapidario con Trump: aseguró que Estados Unidos salió debilitado de la guerra con Irán

The New York Times publicó un duro editorial sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, en el que afirmó que el presidente Donald Trump cometió un grave error al iniciar la guerra y consideró que el acuerdo alcanzado para poner fin a las hostilidades dejó a Washington en una posición más débil que la previa al enfrentamiento.

Según el análisis del periódico neoyorquino, el mandatario estadounidense no logró ninguno de los principales objetivos que había planteado al comienzo de la ofensiva militar y terminó aceptando un entendimiento que se asemeja al acuerdo nuclear firmado durante la presidencia de Barack Obama, al que Trump había criticado durante años.

El diagnóstico del New York Times: “Trump perdió la guerra”

En su editorial, el consejo editorial del medio sostuvo que el conflicto terminó lejos de la “victoria total” prometida por Trump.

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Durante los cuatro meses de guerra, el presidente estadounidense había planteado la posibilidad de una rendición incondicional de Irán, un eventual cambio de régimen y la eliminación definitiva de las capacidades nucleares iraníes.

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Sin embargo, el diario señaló que ninguno de esos objetivos se concretó y que el Gobierno iraní logró mantenerse en el poder pese a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Además, consideró que el marco de negociación anunciado tras el alto el fuego podría terminar siendo muy similar al pacto nuclear impulsado por Obama en 2015 y abandonado por Trump en 2018.

Irán, el ganador estratégico según el editorial

Uno de los puntos más contundentes del texto sostiene que Irán emerge como el vencedor estratégico del conflicto.

Aunque el país sufrió importantes pérdidas militares, económicas y políticas durante la guerra, el diario considera que logró demostrar capacidad de resistencia frente a sus principales adversarios y mantuvo abiertas sus aspiraciones nucleares.

El editorial también destaca el impacto que tuvo el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Según el análisis, la interrupción del tránsito marítimo provocó fuertes consecuencias económicas globales y dejó en evidencia la capacidad de presión que conserva Teherán sobre la economía internacional.

Críticas a la conducción de Trump

The New York Times cuestionó además la forma en que Trump tomó la decisión de intervenir militarmente. El medio sostuvo que el presidente ignoró las advertencias de asesores, aliados internacionales y legisladores estadounidenses, además de avanzar sin la aprobación previa del Congreso.

También afirmó que el mandatario aceptó una visión excesivamente optimista impulsada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien habría anticipado una rápida caída del régimen iraní.

Para el periódico, la guerra terminó exponiendo limitaciones militares de Estados Unidos y debilitando su capacidad de disuasión frente a otros actores internacionales.

Estados Unidos, más débil tras el conflicto

El editorial concluye que la guerra dejó consecuencias negativas para Washington en los planos militar, económico y diplomático. Según el diario, Estados Unidos deberá reconstruir vínculos con sus aliados y revisar su estrategia de defensa para recuperar influencia internacional.

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“El mundo entiende que este acuerdo representa una derrota para Trump”, sostiene el texto, que también considera que el desenlace constituye un revés para la posición global de Estados Unidos.

La publicación aparece pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo preliminar con Irán para poner fin a cuatro meses de enfrentamientos, aunque los detalles definitivos del entendimiento aún continúan bajo negociación.

LB/ML