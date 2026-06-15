Irán contradice a Trump y anuncia que cobrará tasas en el estrecho de Ormuz

A menos de un día de anunciarse un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para declarar la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en Medio Oriente, surgieron los primeros obstáculos diplomáticos desde Teherán.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes en rueda de prensa que la república islámica cobrará tasas a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz en virtud del acuerdo, contradiciendo la orden del presidente estadounidense Donald Trump, quien el domingo había decretado la apertura "gratuita" de la vía y el retiro del bloqueo naval norteamericano en este punto clave donde circula el 20% del crudo mundial.

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El conflicto se desató por una disputa semántica y económica de fondo sobre el control real del corredor marítimo. Mientras que Washington y su vicepresidente, JD Vance, exigen que el estrecho opere "sin peajes a largo plazo", el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aclaró que no se trata de un peaje de tránsito, sino de tasas justificadas en "servicios de navegación, protección ambiental, seguros marítimos y otros servicios necesarios".

La medida busca evitar una violación abierta al derecho internacional, pero encendió las alarmas de los operadores energéticos y de las potencias occidentales en la antesala de las negociaciones técnicas bilaterales que comenzarán este viernes por un período de dos meses.

A través de su red social Truth Social, Trump reafirmó su optimismo en su camino a la cumbre del G7 en Evian, Francia, asegurando que "los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo" por una zona "totalmente segura, protegida e impecable". El anuncio del fin de las hostilidades generó un impacto inmediato con la caída del 5% en los precios internacionales del petróleo.

Sin embargo, el sector marítimo mantiene una actitud prudente: las compañías navieras líderes como Maersk y Hapag-Lloyd celebraron el acuerdo pero advirtieron que es prematuro evaluar el impacto operativo total. Actualmente, se estima que hay entre 155 y 215 tanqueros petroleros en la zona del Golfo Pérsico esperando instrucciones, garantías de seguridad concretas y detalles sobre el desminado de las aguas.

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La diferencia entre la palabra "peaje", utilizada por los funcionarios de la Casa Blanca, y "tasa", la fórmula elegida por la cancillería iraní, se convertirá en el eje central del memorando de entendimiento que funcionarios de ambos países prevén firmar el próximo viernes. Según JD Vance, este tipo de cuestiones técnicas serán abordadas detalladamente durante los próximos dos meses de negociaciones para garantizar la normalización sostenida del paso.

Por su parte, el sector privado aguarda la letra chica del acuerdo antes de normalizar las rutas habituales. A pesar de la fuerte baja inicial en el precio de los combustibles, las empresas navieras prefieren mantener la cautela hasta comprobar si el tráfico se reactiva sin contratiempos ni exigencias impositivas arbitrarias por parte de las autoridades de Teherán.

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Preocupación en Europa

Quien intervino con fuerza en la discusión fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, transformándose en el vocero de la postura de una Europa fuertemente golpeada por el alza de los precios de la energía a raíz del cierre del estrecho durante la guerra. En una entrevista concedida a la televisión TF1 pocas horas antes del inicio de la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Evian, Macron advirtió que permitir que Irán cobre por el paso en Ormuz constituiría "un paso atrás" para el comercio global.

"Obviamente, eso no es lo que queremos en absoluto, porque sentaría un precedente. Hay muchos otros estrechos en el mundo: si cobramos peaje cada vez, ¿cuál será la consecuencia? Aumentarán los precios para todo el mundo", argumentó el mandatario francés.

MEG