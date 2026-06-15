El acuerdo entre EE.UU. e Irán impulsa a Wall Street y hunde el precio del petróleo

Las bolsas internacionales y los bonos reaccionaron con fuertes subas este lunes, mientras que el precio del petróleo registró una marcada caída tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio. La noticia impulsó a los principales mercados financieros, redujo los temores sobre una eventual presión inflacionaria y provocó un retroceso en las cotizaciones del crudo, que habían escalado durante los meses de guerra, según indicaron desde la Agence France-Presse (AFP).

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En Wall Street, la jornada comenzó con ganancias en los principales índices bursátiles. En los primeros intercambios, el Nasdaq avanzaba 2,21%, el S&P 500 subía 1,34% y el Dow Jones registraba una mejora de 1,13%, impulsados por la expectativa de una mayor estabilidad en los mercados energéticos.

La reacción positiva también se trasladó a Asia. Las bolsas de Tokio y Seúl abrieron con fuertes alzas luego de conocerse el entendimiento entre Washington y Teherán. El índice Nikkei 225 de Japón ganaba 4,99%, mientras que el Kospi de Corea del Sur se disparaba 5,54%.

El petróleo retrocede tras el anuncio del acuerdo

Mientras las acciones mostraban un fuerte optimismo, el mercado petrolero se movía en sentido contrario. Los precios del crudo cedían alrededor de 4% durante la apertura de los mercados asiáticos, reflejando la expectativa de una normalización en el suministro energético global.

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El barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto, referencia internacional del sector, caía 4,03% hasta los u$s83,81. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, retrocedía 4,7% hasta los u$s80,89 por barril, después de haber llegado a perder cerca de 5% al inicio de las operaciones.

El cambio de tendencia estuvo directamente relacionado con el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto que mantenían en Oriente Medio desde finales de febrero. La información fue comunicada por el mediador paquistaní, que señaló que ambas partes alcanzaron un entendimiento para terminar "de manera inmediata y permanente" con la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, según AFP.

La posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz también contribuyó a la caída del petróleo. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en redes sociales que ese paso marítimo volverá a operar tras la firma formal del acuerdo prevista para el viernes.

El tránsito por el estrecho se encontraba paralizado desde el inicio de las hostilidades, situación que había impulsado una fuerte suba en los precios del crudo debido a la importancia estratégica de esa ruta para el comercio energético mundial.

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Por último, "antes del conflicto, unos 140 barcos transitaban cada día por el estrecho. El tráfico ha mejorado, pero sigue muy por debajo de la normalidad. Una verdadera reapertura tendría, por tanto, un impacto inmediato (...)", señaló el analista de SPI Asset Management, Stephen Innes, en declaraciones citadas por AFP. La expectativa de una recuperación plena de la circulación en Ormuz explica buena parte del alivio que mostraron este lunes los mercados financieros y energéticos.

Con información de AFP

GZ / ff