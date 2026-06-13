Guerra con Irán: Trump asegura que la paz se firmará este domingo y crecen las expectativas

Donald Trump volvió a anticipar un desenlace inminente para uno de los conflictos más delicados de los últimos meses en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos afirmó este sábado 13 que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán será firmado este domingo, aunque desde Teherán respondieron con cautela y descartaron que la concreción sea tan inmediata.

Mohammad Hossein Mokhtari, embajador de Irán

La declaración de Trump llegó en medio de una intensa ronda de negociaciones impulsada por mediadores internacionales. Según el mandatario republicano, el entendimiento permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, y marcará el inicio de una nueva etapa en la relación entre Washington y Teherán.

Sin embargo, la reacción iraní fue mucho más prudente. El vocero de la Cancillería, Esmaeil Baghaei, sostuvo que el memorando de entendimiento aún no está listo para ser rubricado y señaló que la firma podría concretarse recién en "los próximos días". De esta manera, puso en duda el cronograma anunciado por Trump y dejó en evidencia que todavía existen diferencias entre las partes.

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El posible acuerdo es resultado de meses de conversaciones diplomáticas en las que Pakistán desempeñó un rol central como mediador. De hecho, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que existe un texto consensuado y que la firma podría producirse en las próximas 24 horas, aunque reconoció que aún restan pasos formales para cerrar el proceso.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la normalización de la navegación en el estrecho de Ormuz, afectada por el conflicto y clave para el transporte de energía a nivel global. Además, el documento abriría una instancia de negociaciones de 60 días destinada a discutir el futuro del programa nuclear iraní y otros aspectos de seguridad regional.

Pese al optimismo expresado por la Casa Blanca, varios temas siguen generando fricción. Entre ellos aparecen el destino de las reservas de uranio enriquecido de Irán, el alcance del alivio de sanciones económicas y el impacto que el acuerdo podría tener sobre otros focos de conflicto en la región, especialmente en el Líbano.

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La guerra, que provocó una fuerte escalada militar y alteró los mercados energéticos internacionales, dejó además miles de víctimas y disparó la preocupación de las principales potencias por las consecuencias económicas globales. En ese contexto, un eventual acuerdo es observado como un paso decisivo para reducir la tensión, aunque todavía persisten dudas sobre su implementación efectiva.

Mientras Trump insiste en que el entendimiento está prácticamente cerrado, desde Irán evitan hablar de una resolución inminente. La diferencia de mensajes refleja que, aun cuando las negociaciones parecen haber avanzado como nunca antes, el camino hacia una paz definitiva en Medio Oriente todavía no está completamente despejado.

RG